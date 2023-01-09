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Коммерсантъ FM
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«Автостат»: за год рынок новых автомобилей в России сократился на 59%

В 2022 году продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 59% по сравнению с 2021 годом, сообщает «Автостат».

По информации аналитического агентства, за год продано 626,3 тыс. автомобилей — рынок новых легковых машин впервые с 2000 года составил менее одного миллиона автомобилей.

В топ-3 самых популярных марок вошли Lada (174,6 тыс. шт.), Kia (65,6 тыс. шт.) и Hyundai (54 тыс. шт.), а в тройку самых популярных моделей попали Lada Granta (87,9 тыс. шт.), Lada Niva Travel (19,3 тыс. шт.) и Chery Tiggo 7 Pro (19,1 тыс. шт.).

Максим Вершинин

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