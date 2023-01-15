Грузия прокладывает обходные маршруты

Грузию назвали главным транзитным коридором для обхода европейских санкций со стороны России. С таким утверждением выступили журналисты The New York Times. По их данным, за первые шесть месяцев 2022 года товарооборот между странами увеличился в три раза. По заявлениям газеты, Тбилиси заинтересован в дополнительном расширении каналов поставок и сознательно допускает нарушение санкционного режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Однако в Тбилиси уверяют, что никаких международных санкций они не нарушали. Даже, напротив, контроль на границе с Россией сейчас усилен, рассказал корреспондент “Ъ FM” в Грузии Георгий Двали: «Статья в The New York Times вызвала в Грузии огромный резонанс. Ее автор утверждает, что через территорию Грузии в Россию поставляются санкционные товары и дорога на границе забита грузовыми машинами. Вместе с тем Тбилиси считает, что этот материал в большой степени тенденциозен, ведь никаких заявлений со стороны Госдепа США или Службы внешних связей ЕС с обвинениями в адрес Грузии не было. Страна, как известно, никаких национальных санкций против России не вводила, но присоединилась ко всем без исключения международным ограничениям.

Но следует отметить, что дорога на границе действительно всегда очень загружена, логистика изменилась вообще в Евразии, можно сказать. Многие перевозчики из Центральной Азии, даже из Китая, используют Южно-Кавказский коридор. В Россию действительно поставляются многие товары по этому маршруту. Но это не значит, что речь идет о санкционных грузах. В предыдущие месяцы было много очень громких скандалов: власти Украины обвиняли Грузию в поставке или транзите товаров двойного назначения. Тбилиси, в свою очередь, это отрицал.

Кроме того, таможенные пункты в стране, особенно на границе с Россией, внимательно отслеживаются не только грузинскими специалистами, но и представителями западных стран.

Между тем россияне открыли в Грузии несколько тысяч предприятий с момента начала специальной военной операции на Украине. Наверняка среди них есть и логистические компании, которые занимаются, скажем, транзитом, импортом, перевозкой грузов. Но вряд ли они организуют их в промышленных масштабах, во всяком случае, если говорить о каких-то запрещенных товарах».

Как сообщила Национальная служба статистики Грузии, c января по октябрь товарооборот с Россией увеличился на 50% и составил $2 млрд. Москва занимала второе место среди торговых партнеров Грузии. В тройку также входили Китай и Турция. Однако осенью все поменялось, рассказал генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло: «Грузия ограничила транзит по своей территории всех грузов, следующих из ЕС и попадающих в санкционные регламенты либо произведенных в Евросоюзе. В этой связи, уже начиная с сентября, все турецкие товарные потоки были вынуждены релоцироваться на паромные переправы, которые выходят из портов Турции и идут до Новороссийска. Кроме того, есть транзитные маршруты через Иран. Перевозки выросли год к году, но уже с сентября начали значительно падать. Например, стандартная еврофура до начала СВО обходилась порядка в €3,5-€4 тыс. Сейчас же с учетом оплаты парома и прочих расходов стоимость транзита может доходить до €12-€14 тыс.

Безусловно, выросли расценки и на контейнерные перевозки через турецкие порты. Дорожные перевозки тоже есть, из Турции можно организовать маршрут через Грузию, но опять-таки там есть сложности в отношении европейских товаров. После того, как Грузия закрыла транзит по своей стране, цены примерно еще в 1,5-2 раза выросли».

Вместе с тем власти Грузии увеличили стоимость транзита грузовых автомобилей на 75%. Такое постановления летом 2022-го появилось на сайте «Законодательного вестника страны». Стоимость проезда фур выросла с $70 до $120.

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Анна Маргулис