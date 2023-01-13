Такси подкрутили цены

Услуги такси подорожали минимум на 30% с сентября 2022 года, заявили в профсоюзе работников общественного транспорта «Таксист». В организации отметили, что основными факторами для изменения стоимости перевозок стал дефицит автомобилей на рынке, рост цен на запчасти и бензин. Как может измениться ситуация в этом году? С подробностями Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Повышение цен на услуги такси москвичи особенно сильно ощутили в новогодние праздники. Однако надежда, что это временно, все-таки оставалась. Но в этом году остается только мечтать о том, что стоимость перевозок не вырастет на 50%. Учитывая, что в 2022-м резко выросли расходы на обслуживание машин, это вполне вероятный исход, подчеркнул зампредседателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков:

«Стоимость поездок будет и дальше увеличиваться, если цены на автомобили останутся такими же высокими. Российских машин в достаточном количестве, кроме Lada, на отечественном рынке пока нет, а, значит, нет и альтернативы.

Параллельный импорт работает не очень хорошо и не покрывает все потребности таксомоторных компаний.

Но я знаю, что люди над этим работают, и думаю, что к концу года вопрос с дефицитом транспортных средств будет закрыт».

Еще одной причиной повышения стоимости услуг в профсоюзе называют новый федеральный закон, который должен вступить в силу только 1 сентября 2023-го. Документ регулирует работу перевозчиков, устанавливает требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля и водителям. Вместе с тем говорить о значительном росте цен в новом году все-таки не стоит, отметил руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. По его словам, для такой динамики на рынке должны произойти более крупные потрясения:

«Ценообразование в этой сфере нелинейное и зависит от очень многих факторов. В частности, стоимость поездки складывается из цен на запчасти, конкуренции на рынке и мер поддержки отрасли. Автопром у нас сейчас не выдает необходимое количество машин для сферы такси. Но в моменте цены сильно не вырастут. Для того чтобы они повышались, нужны очень серьезные потрясения, например, если такси в Москве станет в пять раз меньше».

Одними из основных факторов повышения стоимости перевозок эксперты называют дефицит автомобилей и подорожание запчастей. Первую проблему могут решить новые «Москвичи», которые с конца прошлого года начали собирать на бывшем заводе Renault и уже обещали поставить в столичные таксопарки. С запчастями ситуация также налаживается, рассказала председатель Общественного совет по развитию такси Ирина Зарипова: «Сейчас мы уже понимаем, как эти проблемы решать.

Если весной 2022-го накладывались санкции, с рынка уходили игроки, было много спекуляций, остро стоял вопрос с запчастями, то сейчас на помощь пришел рынок китайских автомобилей.

Кроме того, мы смотрим в сторону "Москвича", компании рассматривают возможность его эксплуатации. В данный момент также многие регионы начинают уже потихоньку субсидировать эту отрасль и выделять средства на приобретение машин для таксопарков».

Между тем около трети таксопарков в России закончили 2022 год с убытком и рискуют закрыться. Как отмечают эксперты, сложнее всего пришлось небольшим компаниям, на балансе которых менее 50 машин и нет накоплений, чтобы продержаться на плаву еще какое-то время.

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Яна Загоровская