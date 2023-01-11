АвтоВАЗ присматривает электромобиль

АвтоВАЗ нацелился на выпуск электромобилей в Санкт-Петербурге. Российский автогигант не исключил, что будет производить их на бывшем заводе Nissan, который недавно перешел под его управление, сообщается на сайте отечественной компании. Так, с конвейера может сойти продукция от концерна «Алмаз-Антей». Производитель зенитного ракетного комплекса С-400 в прошлом году презентовал прототип электрокроссовера под названием E-Neva.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Подробнее о характеристиках новинки — в справке “Ъ FM”:

Электрокроссовер от концерна «Алмаз-Антей» разработали на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге. Дизайном автомобиля занимался местный Политехнический институт. Машина E-Neva длиной в 4,5 м получила пружинную подвеску, систему полного привода и двухмоторную электрическую установку. Суммарная мощность машины — 435 л.с., а запас хода — 463 км. Разгоняться до 60 км/ч она должна чуть меньше чем за три секунды. При этом электрокроссовер способен ехать с максимальной скоростью в 197 км/ч. Автомобиль от концерна «Алмаз-Антей» оснастили цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем и 15-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы. Кроме того, машина получила багажник объемом в 610 л.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов 10 января заявил, что его компания вместе с ведущими китайскими производителями на бывшей площадке Nissan планирует собирать три модели машин под брендом Lada. У электромобиля от концерна «Алмаз-Антей» тем временем помимо базовой версии появились проекты фургона и купе-кроссовера. Все они созданы на общей модульной платформе. Правда, пока только в виде прототипов.

Поэтому быстро запустить в серию эти машины на петербургском заводе вряд ли получится, считает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков: «Прототипов в российском автопроме было много, а до серии дошли единицы. Единично можно выпускать что угодно и когда угодно. Под такое производство завозится определенное количество комплектующих — собирается что-то в том или ином виде.

Конвейерное производство — совсем другой цикл: поставки just in time, технология, которая может позволить изготавливать автомобили в большом объеме по определенной цене. В целом создание, перезапуск производства машины — длительный и дорогостоящий процесс. Любая новая платформа — два-три года и $2-3 млрд. Для завода Nissan в быстром варианте возможна только сборка каких-то китайских изделий».

Другие российские автопроизводители в прошлом году сумели вывести на рынок новые электромобили. В конце сентября завод «Моторинвест» в Липецкой области начал серийно выпускать машину под брендом Evolute. А в конце ноября на бывшем столичном предприятии Renault стали выходить первые электрокары «Москвич 3». Обе новинки выпускаются на базе китайских автомобилей и стоят 2-3,5 млн руб. в зависимости от комплектации.

Если на бывшем заводе Nissan начнут собирать электрокар от концерна «Алмаз-Антей», то эта машина тоже не будет бюджетной, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Кроме электромобилей с двумя электромоторами на передней и задней оси, довольно мощными 435 л.с. проектируются еще и два гибрида с газовыми двигателями, которые имеют запас хода 800 и 1 тыс. км. То есть машина с претензией.

В ценах сегодняшнего дня даже при значительной локализации, даже с государственной субсидией, которая на электромобили отечественной сборки составляет до 925 тыс. руб., стоимость такой машины в рознице будет точно не меньше 3 млн руб.

Поэтому авто, наверное, все-таки не массового спроса, и рассчитывать на какие-то большие объемы производства было бы опрометчиво. Учитывая характеристики, которые были заявлены, например, батарея емкостью 80 киловатт-часов, что больше, чем на Volkswagen ID.3».

Российские власти тем временем тоже делают ставку на электромобили. Как следует из обновленной стратегии развития отечественного автопрома, такие машины к 2030 году будут составлять до 15% авторынка. По данным агентства «Автостат», в ноябре 2021-го новые электрокары занимали лишь 0,3%, а в ноябре прошлого года — 0,7%.

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Владимир Расулов