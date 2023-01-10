Собянин сообщил о выпуске двухтысячного автомобиля «Москвич»

Мэр Москвы Сергей Собянин подарил автомобиль «Москвич» на новоселье стотысячному москвичу, переехавшему по программе реновации. Господин Собянин также сообщил о выпуске двухтысячного автомобиля этой марки и рассказал о работе завода «Москвич».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Москвич 3»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ «Москвич 3»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы восстанавливаем нашу промышленность, которую бросили иностранцы»,— заявил мэр, общаясь с семьей пенсионерки, которой подарил автомобиль «Москвич» (цитата по ТАСС). Сергей Собянин отметил, что был сохранен коллектив предприятия, была возобновлена его работа. «Выпустили уже 2 тыс. автомобилей»,— сообщил господин Собянин.

«Москвич» выпускает столичный завод под одноименным названием, до этого он назывался «Рено Россия». Ранее предприятие производило автомобили марок КИМ, Renault, Nissan Terrano. Завод запустил производство в ноябре и планирует в 2023 году выйти на уровень выпуска 40 тыс. машин, в том числе электрокаров.

В мае в госсобственность РФ перешли российские активы Renault. После того как завод «Рено Россия» передали под контроль правительства Москвы, городские власти объявили о возобновлении производства марки «Москвич».

В ноябре было запущено серийное производство кроссовера «Москвич 3». Цена авто с двигателем внутреннего сгорания составляет 1,97 млн руб., электрокар «Москвич 3е» стоит 3,5 млн руб. Согласно опубликованной документации, оба автомобиля являются вариантом китайского JAC JS4.

О планах по производству читайте в публикации «Ъ FM» «"Москвичи"» заехали в салоны».

Мария Федотова