«Моторинвест» назвал сроки появления новых электромобиле Evolute

Компания «Моторинвест», которая под брендом Evolute наладила выпуск электромобилей в Липецкой области, назвала сроки появления трех новых моделей, сообщает ТАСС.
Evolute i-Pro
Фото: Evolute
«Уже во II квартале 2023 года компания планирует начать производство электрокроссовера Evolute i-Jet, электроминивэна Evolute i-Van и еще одного кроссовера, название и подробную информацию о котором компания представит в ближайшем будущем», — приводит издание заявление пресс-службы «Моторинвест».
Напомним, в октябре на российский рынок вышел электрический седан Evolute i-Pro, а вслед за ним в ноябре были начаты продажи кроссовера Evolute i-Joy.