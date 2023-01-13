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Коммерсантъ FM
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«Моторинвест» назвал сроки появления новых электромобиле Evolute

Компания «Моторинвест», которая под брендом Evolute наладила выпуск электромобилей в Липецкой области, назвала сроки появления трех новых моделей, сообщает ТАСС.

Evolute i-Pro

Evolute i-Pro

Фото: Evolute

Evolute i-Pro

Фото: Evolute

«Уже во II квартале 2023 года компания планирует начать производство электрокроссовера Evolute i-Jet, электроминивэна Evolute i-Van и еще одного кроссовера, название и подробную информацию о котором компания представит в ближайшем будущем», — приводит издание заявление пресс-службы «Моторинвест».

Напомним, в октябре на российский рынок вышел электрический седан Evolute i-Pro, а вслед за ним в ноябре были начаты продажи кроссовера Evolute i-Joy.

Максим Вершинин

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