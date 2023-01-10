АвтоВАЗ трубит утильсбор

Несмотря на резкое снижение поставок в Россию иностранных автомобилей, АвтоВАЗ предлагает повысить размер утильсбора, чтобы дополнительно защитить внутренний рынок от импорта. Источники “Ъ” подчеркивают, что правительство уже не раз отклоняло эту идею, а сейчас она ограничит немногие существующие локальные проекты на базе китайских автомобилей, так как те не получат компенсации. Все это создает риск дальнейшего роста цен и дефицита автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о необходимости повысить размер утильсбора на легковые автомобили для сохранения уровня барьера для импорта: «Утильсбор сегодня составляет 170 тыс. руб. Если раньше по отношению к цене автомобиля это было таким останавливающим стоп-фактором — порядка 10–15% в некоторых моделях, то сейчас это гораздо ниже 10% по многим моделям».

Максим Соколов, глава АвтоВАЗа, 10 января: «Надо срочно поднимать, с нашей точки зрения, размер утильсбора, чтобы он действительно был мерой защиты внутреннего рынка».

Утильсбор выполняет роль барьера от импорта, но платится за все машины — и ввезенные, и выпущенные в РФ. Базовая ставка сбора для легковых машин составляет 20 тыс. руб. Она умножается на коэффициент в зависимости от объема двигателя. Сумма в 170 тыс. руб., которую назвал господин Соколов (точнее — 178,4 тыс. руб.) представляет собой сбор для машин с двигателем 1–2 тыс. куб. см.

Последний раз утильсбор повышался в 2020 году. В среднем в сегменте легковых автомобилей тогда коэффициенты выросли на 110,7%, что привело к увеличению цен не только на импортные, но и на произведенные в РФ машины. Автоконцерны, которые заключили специнвестконтракты (СПИК), могут претендовать на компенсацию утильсбора. С 2022 года возмещение полностью зависит от уровня локализации (см. “Ъ” от 16 декабря 2019 года).

В Минпромторге на вопрос “Ъ” о возможности повышения утильсбора сказали, что внимательно следят за изменениями рынка, в том числе динамикой импорта: «В зависимости от изменения ситуации будут приниматься соответствующие решения». Источники “Ъ” в автопроме отмечают, что в правительстве не раз обсуждался рост утильсбора, в том числе уже в 2023 году, но до сих пор ответ был отрицательным.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов полагает, что сейчас нужен баланс между насыщением рынка, который бы привел к снижению цен, и локализацией. Один из собеседников “Ъ” на рынке добавляет, что АвтоВАЗ должен быть заинтересован в росте объемов производства автомобилей РФ для увеличения загрузки поставщиков комплектующих, что облегчило бы локализацию.

Однако повышение сбора эту задачу не решает, а ведет к росту цен и тому, что рынок будет и дальше дефицитным, отмечает господин Беспалов.

После начала кризиса из крупных производителей легковых машин продолжили выпуск в РФ только АвтоВАЗ и китайский Haval. Часть заводов удалось переориентировать на производство машин на базе китайских моделей. В том числе так сделал «Москвич», запустив на бывшем заводе Renault линейку JAC под собственным брендом.

Но Максим Соколов подчеркивает, что такой подход лишь «создает иллюзию, что у нас быстро восстановилась промышленность». АвтоВАЗ собирается до 2026 года вложить не менее 60 млрд руб. в новые продукты, «а потом приходят непонятные нам китайские бренды, договорившиеся на пустующих мощностях о сборке низколокализованных автомобилей, на которые еще планируется иногда давать господдержку в низком ценовом сегменте до 2 млн руб., и они начинают поджирать тот рынок нашего продукта, куда мы инвестируем огромные деньги».

Между тем сам АвтоВАЗ использует похожую стратегию.

По словам топ-менеджера, интерес к бывшему заводу Nissan (НАМИ передаст его АвтоВАЗу) вызван тем, чтобы «эти мощности не достались нашим конкурентам» для низколокализованной сборки.

На базе площадки концерн планирует выпускать автомобили под брендом Lada в более дорогих сегментах, чем представленная сейчас линейка, при этом намерен тоже привлечь китайского партнера, а до 2024 года производить крупноузловую сборку.

На вопрос “Ъ”, чем эти планы отличаются от проекта «Москвич» или выпуска LCV под брендом «Соллерс» в Елабуге, Максим Соколов заявил, что эти игроки только «анонсируют»: «У нас есть продукт, АвтоВАЗ как база и производство, которое с нашей базой может быть в полном объеме унифицировано». Он сообщил, что АвтоВАЗ «будет регулировать» выпуск на заводе Nissan, ограничив его 10 тыс. машин в 2023 году. Источники “Ъ” на рынке заявляют, что без компенсации утильсбора подобные проекты, в том числе самого АвтоВАЗа, не смогут собрать средства для дальнейшей локализации.

Ольга Никитина