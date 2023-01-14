Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили после ремонта

По Крымскому мосту возобновили движение автомобилей и автобусов. Его временно приостанавливали для проведения ремонтно-восстановительных работ. Ограничения действовали 8 часов.

«Сегодня в 12:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами»,— сообщил Минтранс.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв. В результате два автомобильных пролета конструкции рухнули в воду, погибли четыре человека. 19 декабря на мосту возобновили автомобильное движение. Полностью завершить ремонт транспортного перехода через Керченский пролив планируется в марте.

Лаура Кеффер