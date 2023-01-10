Рекорд класса люкс

Британские производители люксовых автомобилей отчитались о рекордных мировых продажах. В прошлом году Bentley реализовала 15 тыс. машин, а Rolls-Royce Motor Cars — больше 6 тыс. Это самые высокие показатели за более чем 100-летнюю историю компаний. Крупнейшим рынком сбыта стали США, вторым по величине остается Китай, однако продажи там в 2022 году немного упали из-за вспышки COVID-19. На третьем месте — Европа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Отчасти секрет успеха компаний в том, что дефицит комплектующих, который испытывают многие массовые автомобильные бренды, почти не отражается на люксе, отметил гендиректор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков: «Если говорить о люксовом сегменте автомобилей, то он как раз характеризуется тем, что там несколько проще получить необходимые запчасти, потому что их нужно не так много. В некоторых странах продаются, допустим, 30 люксовых машин в год. То есть мировые продажи тоже невелики. Если взять премиальный сегмент, который намного превосходит люксовый по объему продаж, то там с этим намного сложнее. При этом последний более стабилен в плане продаж.

Кроме того, у Bentley и у Rolls-Royce сейчас очень интересный, привлекательный модельный ряд. Автомобили хорошо профилированы, с хорошими комплектацией, эргономикой и техническими параметрами.

Между тем многие ожидают, что вскоре будет происходить переход на электрические версии. Но не все хотят уже сейчас пересаживаться на такие модели, а желают поездить еще на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, которые сейчас являются крайне эффективными и совершенными».

Bentley и Rolls-Royce Motor Cars приостановили официальные продажи в России в марте 2022 года. Обе марки включены в список параллельного импорта. По данным агентства «Автостат», за девять месяцев 2022-го в стране купили 86 новых Rolls-Royce и 64 новых Bentley. Вместе с тем обслуживать эти марки в стране сейчас трудно, подчеркнул партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Так что, по его словам, рассматривать покупку люксового авто как способ сохранить деньги не стоит: «Помимо того, что сами марки прекратили официальные продажи в России, еще и со стороны ЕС, Японии и США существуют дополнительные ограничения, связанные с поставкой люксовых товаров. Но по параллельному импорту через третьи страны такие автомобили продолжают завозить. Однако в прошлом году было замечено падение продаж автомобилей класса люкс. Но тут уже совсем другая история, потому что связано это, видимо, в некотором смысле с указанием публичным персонам не светиться.

Зато у нас выросли продажи собственных автомобилей марки Aurus, хотя и в небольшом количестве. Также не стоит забывать о том, что дилеры в России будут частично отключены от сервисных систем производителей автомобилей и их программного обеспечения. Это тоже серьезная проблема, потому что я уже слышал истории про люксовые марки, когда автовладельцам предлагают пройти сервис в Финляндии».

В прошлом году россияне активно покупали люксовые машины с пробегом. По данным сервиса «Авито Авто», за девять месяцев граждане приобрели 1,7 тыс. лотов. Самой популярной маркой на вторичном рынке оказалась Bentley, на ее долю пришлось 37%. Чаще всего покупали и продавали модель Continental GT, средняя стоимость которой превысила 4,5 млн руб.

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Елена Иванова