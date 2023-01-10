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Коммерсантъ FM
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На Крымском мосту восстановили первый пролет

Строители завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Сегодня специалисты успешно закончили надвижку первого пролета левой автодорожной части мостового перехода через Керченский пролив. Движение автомобилей и автобусов по правой стороне Крымского моста восстановлено»,— процитировала пресс-служба слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Он также отметил, что при монтаже использовался метод поперечной надвижки, что позволило выполнить работы в кратчайшие сроки. Полностью завершить надвижку пролета планируют уже в феврале.

Всего на левой стороне автодорожной части необходимо заменить четыре пролета.

В октябре 2022 года на автомобильной части Крымского моста, по версии СКР, спецслужбы Украины подорвали грузовой автомобиль, повредив дорожное полотно и спровоцировав пожар на идущем рядом железнодорожном составе с топливом.

Установку новых пролетов начали 7 ноября. Конструкции весом более 300 тонн каждая доставили с таманского берега до места установки, затем при помощи специальных платформ и домкратов устанавливали в проектное положение.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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