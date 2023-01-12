Авто притормозили продажи

Российский авторынок за год сократился почти на 60%. В стране за 2022-й купили менее 700 тыс. новых легковых машин, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса. Продажи оказались даже ниже, чем в пандемический 2020 год, когда из-за закрытия автосалонов россияне приобрели почти 1,6 млн автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Одной из главных причин этого оказался заметный дефицит на рынке, который его участники наблюдали в течение всего года, говорит вице-президент РОАД и председатель совета директоров группы компаний «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин: «Дефицит непоставленных автомобилей можно оценивать примерно в 1 млн единиц. В принципе, рынок смог бы их поглотить. Даже АвтоВАЗ продавал около 350 тыс. в год.

Renault, KIA, Volkswagen, Skoda ушли, фактически завершив активную деятельность в первом квартале 2020 года, а со второго квартала они практически прекратили поставки автомобилей. Поэтому за год удалось реализовать 352 тыс. единиц.

Годом ранее ушедшие бренды продали 1,1 млн. авто. Покинувшие нас 45 зарубежных брендов, а также отечественные компании в силу проблем с запчастями не смогли поставить порядка 150 тыс. единиц. Вот вам и дефицит».

При этом месячные продажи новых машин в России, начиная с ноября, стали расти. А по прогнозу Ассоциации европейского бизнеса, рынок в наступившем году вырастет на 12% — до 770 тыс. автомобилей.

И в целом для такого сценария есть предпосылки, считает директор по маркетингу компании «Авилон» Андрей Каменский: «На рынок в основном поступают китайские машины. Они увеличивают свою долю. Разворачиваются и новые производства в России. Мы видим запущенный бренд "Москвич", который уже поступил в дилерские центры и продается.

У электромобилей есть потенциал для роста. Это опять же китайские авто, и машины европейских брендов, которые продаются в Китае. Много новых автомобилей массового сегмента поступает параллельным импортом. Например, Volkswagen Jetta и Audi А3, будут в России будут стоить около 1,6-1,7 млн руб.

Насколько сильно изменятся цены на новые машины? Мы пока не видим предпосылок к резкому росту. Безусловно, цены зависят от курса рубля к юаню и, ко всему прочему, от ценообразования в самом Китае. Но на первый квартал, если не будет скачков по валюте, повышения стоимости мы не ожидаем».

Лидером продаж на российском рынке новых машин в 2022 году оказалась Lada Granta. За 12 месяцев россияне купили более 95 тыс. таких автомобилей. На втором месте с большим отрывом оказалась Lada Niva, а на третьем Lada Vesta. В пятерку также вошли модели Kia Rio и Hyundai Solaris.

Владимир Расулов