В Бердянске взорвалась машина главы районной администрации

В Бердянске подорвали машину главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина, сообщили местные власти. Там отметили, что чиновник «по счастливой случайности» не пострадал. Произошедшее в администрации назвали терактом, в его совершении обвинили украинские спецслужбы.

«Проведенная неудавшаяся бесчеловечная акция в отношении гражданского чиновника, не имеющего ничего общего с военным делом, никак не повлияет на работу военно-гражданской администрации Бердянского района»,— говорится в сообщении Telegram-канала районной администрации.

Отмечается, что господин Кичигин заметил взрывное устройство на днище машины сам. Автомобиль был служебным. «Сила взрыва составила до 1 кг взрывчатого вещества»,— считают местные власти.