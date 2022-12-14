Главные новости к утру 14 декабря

Аргентина обыграла Хорватию со счетом 3:0 в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. В финале турнира аргентинская команда сыграет с победителем сегодняшнего матча между Францией и Марокко.

Выручка операторов медицинских лабораторий от услуг по диагностике COVID-19 в этом году сократилась вдвое, узнал «Ъ». Из-за падения доходов населения профильные сети сталкиваются с трудностями в компенсации выпадающих объемов за счет других видов анализов.

Бывший премьер Дагестана Мухтар Меджидов обжалует свой приговор по делу о мошенничестве при исполнении военного контракта, узнал «Ъ». Накануне Мещанский суд Москвы назначил чиновнику пять лет колонии.

США обвинили пятерых россиян в содействии обходу санкций для закупок передовой западной электроники и оборудования для военно-промышленного комплекса России. Среди фигурантов дела, которым грозит до 30 лет лишения свободы, американская прокуратура называет офицера ФСБ.

МТС-банк откроет филиал в ОАЭ и станет первым российским банком, представляющим свои услуги в арабской стране, узнал «Ъ». Банк уже получил разрешение местного регулятора.

15 тысяч жителей Братска остались без теплоснабжения из-за масштабной коммунальной аварии. Сейчас в городе -26 градусов.

На 25% за год сократилась посещаемость крупнейших торговых центров в России, узнал «Ъ». Участники рынка не ждут восстановления потребительского интереса россиян до середины 2023 года.

Спрос на рынке аренды элитного жилья в Москве упал на 22%, сообщают «РИА Новости». Основная причина снижения потребительской активности — массовый отъезд целевой аудитории недвижимости премиум-класса.

Правительство планирует разработать федеральный проект для поддержки российских разработчиков видеоигр, узнал «Ъ». Участники рынка опасаются непрозрачного распределения финансовой поддержки чиновниками.

Евросоюз планирует назначить еврокомиссара по санкциям, рассказали в МИД Венгрии. Ранее об этом сообщала Financial Times.

Авиакомпания «Россия» намерена ежемесячно отправлять треть пилотов своих Airbus в простой для экономии запчастей на европейские самолеты, узнал «Ъ». В «Аэрофлоте» от подобной практики пока отказываются.

Узбекистан увеличил импорт природного газа из Туркменистана на 1,5 млрд куб. м. в зимний период, сообщает Reuters. Ранее власти республики отказались от присоединения к «каким-то альянсам или союзам» для энергетического сотрудничества.

О предстоящих 14 декабря важнейших событиях — в анонсах «Ъ».