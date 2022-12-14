Доигрались до федерального

В феврале 2023 года правительство планирует в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» подготовить федеральный проект для поддержки российских разработчиков видеоигр. За него отвечает Минцифры. Минобрнауки же сформирует новые программы высшего и среднего специального образования для подготовки профильных кадров. Сами разработчики относятся к идее осторожно: с одной стороны, гранты и субсидии помогут удовлетворить спрос на игры, но распределение финансовой поддержки может оказаться непрозрачным, если этим займутся чиновники без участия профильного сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с перечнем поручений вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам форума «Цифровые дни Иннополиса 2022». Документ, направленный 1 декабря в Минцифры, Минобрнауки, АНО «Цифровая экономика» и ряд других организаций, предполагает запуск ряда мер поддержки индустрии разработки видеоигр.

В частности, господин Чернышенко поручил Минцифры к 10 февраля 2023 года в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» сформировать предложения по созданию отдельного федерального проекта поддержки отечественной индустрии видеоигр, сформировать меры развития ее экспортного потенциала, а также поддержки стартапов. Минобрнауки должно к 20 декабря подготовить предложения по формированию новых программ профильного высшего и среднего специального образования.

Пока окончательного решения о формировании нового федерального проекта нет, уточнил “Ъ” представитель господина Чернышенко: «Было поручено проработать дополнительные меры поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта». Два источника “Ъ” в российских игровых студиях добавили, что 14 декабря в Минцифры пройдет совещание на эту тему, приглашены участники рынка, в том числе 1С и VK. В Минэкономики лишь подтвердили, что «прорабатывают вопросы поддержки видеоигровой индустрии». В Минцифры и Минобрнауки на запросы “Ъ” не ответили. В 1С и VK от комментариев отказались.

Это не первая попытка правительства найти способы поддержки отечественных разработчиков видеоигр. В 2021 году в рамках второго пакета мер поддержки IT-индустрии Минцифры планировало учредить фонд для российских разработчиков видеоигр, наполнять его предлагалось через сбор в размере 5% с зарубежных площадок дистрибуции (Steam, PlayStation Store, Epic Games Store), однако этот механизм так и не реализован (см. “Ъ” от 16 февраля).

После начала военных действий против Украины, последствия которых затронули в том числе рынок игр, стало известно, что власти вместе с экспертным сообществом готовят новую концепцию поддержки (см. “Ъ” от 19 июня). В качестве одной из мер обсуждалась заморозка комиссии от продажи игр в российских магазинах приложений.

Грантовой поддержкой патриотических видеоигр уже занимается АНО «Институт развития интернета» (ИРИ, создан в 2014 году при поддержке администрации президента РФ, его возглавляет Алексей Гореславский, курировавший ранее интернет-отрасль в АП). Организация уже успела поддержать разработку игры о Смутном времени, российской частной военной компании и другие проекты (см. “Ъ” от 18 октября).

Для восстановления и последующего развития рынка разработки игр в России студиям требуется ряд денежных и нефинансовых мер поддержки, отмечает глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников: освобождение от уплаты НДС на локальном рынке, отмена валютного контроля, а также «формирование культуры потребления видеоигр в России». Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко считает, что для поддержки видеоигровой индустрии было бы оптимально создать «службу единого окна», которая занялась бы не только распределением грантов, но и маркетинговым продвижением, могла бы систематически проводить исследования рынка мобильных, компьютерных и консольных игр и т. д.

Отрасли нужны меры поддержки, поскольку доступных продуктов стало меньше, при этом спрос и платежеспособная аудитория никуда не исчезли, подтверждает топ-менеджер одной из российских студий—разработчиков игр: «В такой ситуации были бы полезны налоговые льготы и механизмы субсидирования и грантового финансирования, которые позволят вырастить в стране новые игровые студии». Он добавляет, что распределением грантов должен заниматься компетентный экспертный совет из участников рынка, а не чиновники, «которые сами никогда не играли в игры».

Никита Королев