Система посадки обеспечила посадку

Как стало известно “Ъ”, бывший премьер Дагестана Мухтар Меджидов, которому Мещанский суд Москвы накануне назначил пять лет колонии за особо крупное мошенничество, обжалует вынесенный приговор. Незаконным считает решение суда и защита получившего условный срок Фиряза Фарманова, бывшего гендиректора ОАО «Избербашский радиозавод имени Плешакова П. С.» (ИРЗ), чьи интересы и лоббировал экс-чиновник, добившись от Минобороны выделения предприятию 108 млн руб. В итоге, как установили следствие и суд, госконтракт на производство радиолокационной системы посадки РСП-10МН-1 исполнен не был, а деньги оказались похищены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мухтар Меджидов и его защита считают вынесенный экс-чиновнику приговор незаконным и будут его обжаловать

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Мухтар Меджидов и его защита считают вынесенный экс-чиновнику приговор незаконным и будут его обжаловать

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вынесенный в минувший понедельник поздно вечером Мещанским райсудом Москвы приговор для Мухтара Меджидова мог оказаться неожиданным, поскольку вместо запрошенных гособвинителем восьми лет он получил лишь пять. Причем значительную часть срока он уже успел отсидеть под домашним арестом и в СИЗО. Еще более снисходительным суд оказался к сообщнику экс-чиновника Фирязу Фарманову, ограничившись четырьмя годами условного заключения, тогда как прокурор просил приговорить фигуранта к семи годам лишения свободы.

Защита осужденного Меджидова заявила “Ъ”, что с решением суда не согласна и уже подготовила апелляционную жалобу на приговор. «Мой подзащитный вопреки версии следствия не вступал в сговор с сотрудниками Министерства обороны, не добивался включения поставок трех изделий РСП для нужд Министерства обороны в рамках гособоронзаказа, не имел умысла на хищение бюджетных средств и не имел никакого отношения к хищению,— заявила “Ъ” адвокат Мухтара Меджидова Джаннат Курбанова.— В ходе судебного следствия мы это доказали, но суд не дал объективную оценку нашим доводам и вынес незаконный приговор».

Адвокат Фиряза Фарманова Шамиль Гусейнов также назвал приговор незаконным и готов его обжаловать, однако решение по этому вопросу ему еще предстоит обсудить со своим доверителем.

Обоих подсудимых суд признал виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Основанием для расследования стал заключенный ИРЗ с Минобороны, но так и не исполненный контракт на производство и поставку трех комплектов радиолокационной системы посадки РСП-10МН-1 на сумму 135 млн руб. В сентябре 2013 года военное ведомство перечислило поставщику в качестве аванса 108 млн руб., однако оборудование военное ведомство так и не получило, а деньги оказались похищены.

Как установили следствие и суд, весной 2012 года Мухтар Меджидов, занимавший тогда пост вице-премьера дагестанского правительства, «злоупотребляя доверием сотрудников Минобороны в лице военно-воздушных сил, с которыми имел личное знакомство», пролоббировал интересы принадлежавших ему ИРЗ (в феврале 2020 года признан банкротом) и ОАО «НПК "Русская радиоэлектроника"». В частности, чиновник убедил сотрудников военного ведомства, что радиозавод в Избербаше обладает необходимыми мощностями для производства и поставки РСП и как градообразующее предприятие нуждается в оборонном заказе.

При этом из материалов дела следует, что фигуранты с самого начала понимали, что завод не в состоянии выполнить обязательства: у него не было ни конструкторской документации на РСП, ни необходимых комплектующих, 56 наименований которых вообще были сняты с производства.

Помимо Мухтара Меджидова и Фиряза Фарманова, который в 2014 году сменил подписывавшего от имени ИРЗ договор с Минобороны гендиректора Валентина Семендяева, в хищении участвовал также и председатель совета директоров последнего и одновременно гендиректор махачкалинского ОАО «НПК "Русская радиоэлектроника"» Александр Иванченко. При этом в разговоре с “Ъ” защита экс-премьера Дагестана именно последнего и назвала конечным выгодоприобретателем от махинации. «Все деньги похитил и вывел именно Иванченко через аффилированные ему компании»,— считает адвокат Курбанова.

Отметим, что Валентин Семендяев и Александр Иванченко в особом порядке получили по два с половиной года и именно они дали показания о том, что организатором хищений является Мухтар Меджидов. Кстати, в материалах дела также говорится, что и ИРЗ, и «Русская радиоэлектроника» фактически находились под контролем господина Меджидова.

Олег Рубникович; Юлия Рыбина, Махачкала