Сотни домов в Челябинске остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ
Сотни многоквартирных и частных домов на севере Металлургического района Челябинска остались без отопления сегодня утром. Подачу тепла прекратили и в нескольких социальных объектах. Причиной стало повреждение оборудования ТЭЦ «Мечел-Энерго», сообщило областное министерство ЖКХ. Теплоснабжение отключили в 02:30 мск.
Повреждения устраняют сотрудники «Мечел-Энерго», МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» и компании «УСТЭК-Челябинск». Когда удастся вернуть отопление, пока неизвестно. По данным регионального управления МЧС, отключение оборудования произошло из-за техпроцесса. Никто не пострадал.
Для координации действий организован оперативный штаб. Губернатор Алексей Текслер поручил главе Челябинска Алексею Лошкину и зампреду областного правительства — министру ЖКХ Юрию Подшивалову выехать на место аварии.