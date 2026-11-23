Повреждения устраняют сотрудники «Мечел-Энерго», МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» и компании «УСТЭК-Челябинск». Когда удастся вернуть отопление, пока неизвестно. По данным регионального управления МЧС, отключение оборудования произошло из-за техпроцесса. Никто не пострадал.