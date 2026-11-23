Период настоя
Продажи джина в России с начала 2026 года выросли на 11%
Реализация в российской рознице джина в январе—октябре 2026 года увеличилась на 11% год к году. Спрос на него растет из-за относительной дешевизны напитка, а также из-за развития домашнего приготовления коктейлей. Рынок еще не достиг насыщения, и этот сегмент алкогольного рынка продолжит расти, если не произойдет существенного повышения цен.
В январе—октябре 2026 года продажи джина в российской рознице выросли на 11% год к году, до 2,02 млн декалитров (дал), следует из подсчетов аналитического проекта A.List. Топ-10 крупнейших марок заняли 85% против 82% годом ранее. Лидерство на рынке сохранил джин Barrister: его продажи выросли на 14% год к году, до 984 тыс. дал. Для сравнения: продажи занявшего вторую позицию бренда Gletcher составили 285 тыс. дал, увеличившись на 15%. Наиболее выраженный рост показали Gin Lane и Hackney: их продажи выросли на 86% и 78% год к году, до 66 и 48 тыс. дал соответственно.
Однако некрупные бренды демонстрируют снижение продаж. Согласно A.List, в январе—октябре текущего года спрос на джин Freeman сократился на 5%, до 83 тыс. дал, Brooks — на 12%, до 42 тыс. дал, Royal Raven — на 14%, до 31 тыс. дал (см. график). Несмотря на активный рост категории, продажи сосредоточены вокруг лишь популярных марок, отмечает эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук. По данным A.List, спрос на напитки за пределами топ-10 марок сократился на 6% год к году.
Хотя в целом рынок спиртного сейчас стагнирует, джин остается одной из самых растущих категорий на алкогольном рынке.
По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—октябре 2026 года продажи алкоголя крепостью более 9%, включая водку, коньяк, ликероводочные изделия, выросли всего на 0,9% год к году, до 98,19 млн дал. Спрос в целом на алкогольную продукцию (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), наоборот, снизился почти на 0,7%, до 169,09 млн дал. По оценке группы Ladoga, также производящей джин, за десять лет выпуск этой продукции увеличился в 14 раз.
Джин также можно назвать одним из наиболее успешных примеров импортозамещения на алкогольном рынке, говорит президент Ladoga Вениамин Грабар. Еще десять лет назад в категории доминировали импортные бренды, сегодня они не входят даже в первую десятку, а их совокупная доля составляет менее 10%, добавляет он. К тому же после 2022 года многие зарубежные алкогольные бренды прекратили активную маркетинговую поддержку или ограничили поставки, добавляет Сергей Гладыщук. Таким образом, окно возможностей открылось для российских производителей, которые стали активно запускать собственную продукцию.
Спрос на джин растет, так как по стоимости он почти равен водке, считает президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский.
Производство джина в России часто обходится дешевле, чем импорт готового напитка. Это позволяет устанавливать более конкурентные цены, поясняет коммерческий директор Stellar Group (джин Snob) Александр Гревцов.
По словам господина Московского, растет категория преимущественно за счет ритейлеров, в том числе их собственных торговых марок (СТМ). По данным A.List, 67% проданного в январе—октябре 2026 года джина пришлось на четыре ритейлера: X5 (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») — 29%, «Красное & Белое» — 18%, «Магнит» — 11%, «Бристоль» — 9%. В X5 заявили “Ъ”, что за десять месяцев 2026 года спрос на джин только в «Пятерочке» вырос более чем на 20% год к году. При этом джин Gletcher — СТМ сети — один из лидеров сегмента. В HoReCa российский джин также постепенно замещает импортный, добавляет директор категории крепких спиртных напитков Simple Group (джин Hoppers) Игорь Шаламов.
Господин Грабар называет одним из драйверов роста категории стремление потребителей готовить коктейли дома.
По его словам, часть покупателей также переключается с вина на коктейли, которые позволяют сохранить невысокую крепость напитка, разнообразить вкусы и сократить расходы.
Андрей Московский считает, что рынок джина еще не достиг насыщения. Он прогнозирует, что спрос на категорию продолжит расти двузначными цифрами, если не произойдет резкого увеличения цен на такую продукцию. Сергей Гладыщук ожидает, что российские производители продолжат выводить на рынок новые марки джина, особенно в субпремиальных сегментах, где пока еще доминирует импорт.
Газета «Коммерсантъ» №216/Пот 23.11.2026, стр. 7