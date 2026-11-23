Подозреваемый был арестован в сентябре. Его обвиняют по статьям о приготовлении к теракту, совершенному группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), и о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Следствие утверждает, что фигурант «имеет многочисленные криминальные связи» за пределами России, в том числе с сотрудниками иностранных спецслужб. С какими странами он якобы сотрудничал, не уточняется.