Суд в Москве арестовал мужчину по делу о подготовке теракта
Суд в Москве арестовал гражданина России по обвинению в подготовке теракта. По версии следствия, мужчина связан с иностранными спецслужбами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
Подозреваемый был арестован в сентябре. Его обвиняют по статьям о приготовлении к теракту, совершенному группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), и о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Следствие утверждает, что фигурант «имеет многочисленные криминальные связи» за пределами России, в том числе с сотрудниками иностранных спецслужб. С какими странами он якобы сотрудничал, не уточняется.
«Находясь на свободе, обладая навыками конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов… может скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью»,— цитирует агентство позицию следствия.
Защита обвиняемого просила смягчить ему меру пресечения. Адвокат уточнял, что мужчина не судим, имеет постоянную регистрацию и легальный источник дохода, а также признал вину. Однако в ноябре апелляционный суд признал арест законным. Статья о приготовлении к теракту предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, статья о приобретении, хранении или сбыте взрывчатых веществ — до 15 лет.