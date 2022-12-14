Пандемия уходит из лабораторий

Операторы медицинских лабораторий в этом году зафиксировали сокращение вдвое выручки от услуг по диагностике COVID-19, несмотря на сезонный рост заболеваемости. Профильные сети пытаются компенсировать выпадающие объемы за счет других видов анализов, но спрос на них сужается из-за падения доходов населения. Участники рынка рассчитывают, что в следующем году россияне станут чаще пользоваться услугами частных лабораторий из-за возможного снижения тарифов по ОМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доля поступлений от услуг по диагностике COVID-19 в общей выручке российских сетей медлабораторий по итогам первого полугодия 2022 года сократилась вдвое, говорится в обзоре аналитического центра Vademecum. Там не приводят абсолютных цифр, но уточняют, что падение «ковидной» выручки, зафиксированное несмотря даже на сезонные всплески заболевания «омикроном» в рассматриваемом периоде, стало критичным для совокупного оборота лабораторных сетей. Так, в «Хеликсе» сообщили, что «ковидные» поступления сети в первой половине года сократились на 48% год к году, в «Гемотесте» — на 45%, в «Инвитро» — на 43%.

Во второй половине 2022 года сокращение выручки от анализов COVID-19 также продолжилось. В «Гемотесте» сообщили, что с января по ноябрь доля «ковидной» выручки снизилась на 50% год к году. Падение выручки от анализов на COVID-19 у медлабораторий снижается не впервые. Если у «Хеликса» в 2020 году на поступления от такой услуги приходилось 39% общей выручки сети, а в 2021 году — 23%, то в этом году — не более 12%. В «Инвитро» говорят, что на пике пандемии этот показатель у компании достигал 27%, а в первом полугодии 2022 года — сократился до 15%. «Сейчас такие анализы составляют всего несколько процентов от общей выручки»,— уточнил директор по продажам «Инвитро» Филипп Сапронов.

Операторы лабораторий говорят, что готовились к такому развитию событий, поэтому попытались нарастить выручку за счет других сегментов. В LabQuest утверждают, что объем услуг по диагностике «нековидных» заболеваний в этом году вырос на 40% год к году. В «Гемотесте» выручка без учета анализов на COVID-19 увеличилась на 15% год к году и на 77% по сравнению с 2020 годом. В целом по рынку, по данным Vademecum, количество услуг в чеке в первой половине этого года выросло на 14–18%.

Сети пытаются компенсировать сократившиеся поступления от диагностики COVID-19 и увеличением стоимости других анализов. В этом году в «Хеликсе» средний чек вырос на 13–14% год к году, в «Гемотесте» — до 18%. Рост среднего чека происходит, несмотря на сужение спроса на медицинские анализы из-за падения доходов потребителей. Так, в LabQuest и «Инвитро» зафиксировали снижение числа пациентов, которые возвращаются после получения первой услуги.

По словам гендиректора LabQuest Дарьи Пикалюк, многие сети вынужденно увеличили стоимость части своих услуг минимум на 10% из-за роста цен на расходные материалы, реагенты и оборудование. По ее словам, из-за серьезного колебания курса валют весной поставщики «в считаные дни повысили цены на 40%».

Лаборатории ощутили и санкционное давление, хотя эмбарго, введенное ЕС и США в отношении России после начала военной операции на Украине, не коснулось медизделий. Но ряд западных компаний все же свернули свой бизнес в РФ, как, например, американская Thermo Fisher Scientific (владеет инновационной технологией ImmunoCAP по выявлению аллергии). По словам заместителя гендиректора «Хеликса» Дарьи Горякиной, лаборатории смогли найти замену западным производителям расходных материалов и реагентов — «в 97% случаях им есть альтернатива из числа локальных поставщиков и компаний из Китая и Южной Кореи». При этом она признает, что усложнилась логистика поставок, что не могло не повлиять на конечную стоимость услуг лабораторий.

В 2023 году медлаборатории смогут адаптироваться к новым условиям, и, по мнению Филиппа Сапронова, спрос на услуги «драматически снижаться не будет». Руководитель департамента медицинского маркетинга «Гемотеста» Татьяна Иванова прогнозирует рост выручки сетей в следующем году в среднем на 12–15% год к году. Дарья Пикалюк и Филипп Сапронов считают, что из-за сокращения бюджетных расходов возможно снижение тарифов по ОМС, а система государственного здравоохранения окажется загруженной в связи с военной операцией. Это, по их мнению, может стать причиной перетока пациентов из госклиник в частный сегмент.

Ольга Август