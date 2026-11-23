В 68 бочках более двух десятилетий хранятся запасы взрывчатого вещества, содержащие около 3,1 т свинца. В марте специалисты обнаружили, что жидкость, обеспечивавшая его стабильность, испарилась. По заключению армейского эксперта, образовавшиеся кристаллы сделали опасным даже открытие бочек. Армия отвергла химическую нейтрализацию и перевозку к установке для подрыва: обращение с веществом могло спровоцировать случайный взрыв.