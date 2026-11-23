Армия США запланировала подрыв 4,4 т азида свинца вопреки решению суда
Армия США намерена уничтожить взрывом около 4,4 т азида свинца на заводе боеприпасов возле Мидлтауна в Айове, несмотря на то, что федеральный апелляционный суд приостановил действие разрешения. Об этом сообщает Al Jazeera.
Азид свинца — это химическое соединение с формулой Pb(N3)2). Внешний вид: бесцветные кристаллы (игольчатой или порошкообразной формы). В обычных условиях азид свинца используется в капсюлях-детонаторах — устройствах, которые подрывают основной заряд взрывчатки.
По информации департамента здравоохранения штата, два контролируемых взрыва намечены на полдень 23 ноября. Минюст США предупреждает, что морозы могут вызвать неконтролируемый взрыв запасов.
Экологи оспорили разрешение, выданное Агентством по охране окружающей среды 13 ноября. Суд приостановил его действие, но Минюст считает, что армия вправе провести подрыв на основании исключения для чрезвычайных ситуаций.
В 68 бочках более двух десятилетий хранятся запасы взрывчатого вещества, содержащие около 3,1 т свинца. В марте специалисты обнаружили, что жидкость, обеспечивавшая его стабильность, испарилась. По заключению армейского эксперта, образовавшиеся кристаллы сделали опасным даже открытие бочек. Армия отвергла химическую нейтрализацию и перевозку к установке для подрыва: обращение с веществом могло спровоцировать случайный взрыв.
По утверждению истцов, свинцовая пыль после взрывов может распространиться на 160 км. Жителям на предполагаемом пути облака рекомендовали оставаться дома с закрытыми окнами до сигнала армии. Для части жителей Мидлтауна предусматривалась шестичасовая эвакуация из-за риска повреждения окон от вибраций.