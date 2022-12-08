Узбекистан не собирается участвовать в «тройственном газовом союзе» для покупки энергоресурсов

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил, что страна намерена импортировать энергоресурсы, в том числе газ, на основе коммерческих контрактов. По его словам, участие в «каком-то альянсе или союзе» не требуется. Создание такого союза с Узбекистаном обсуждали президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Для покрытия спроса, обеспечения внутреннего потребления и решения проблемы на сегодняшний день мы ведем переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, а не через какой-то альянс или союз»,— сказал господин Мирзамахмудов (цитата по «Газете.uz»).

Министр отметил, что Узбекистан будет закупать энергоресурсы, учитывая прежде всего национальные интересы. «Здесь мы ведем переговоры исходя из национальных интересов, чтобы сотрудничать на основе коммерческого контракта, купли-продажи, а не через передачу своих энергосетей»,— добавил он. При этом господин Мирзамахмудов не уточнил, с какими странами ведутся переговоры.

30 ноября, комментируя предложение о создании тройственного газового союза между Москвой, Астаной и Ташкентом, замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко подчеркнул, что страна не позволит использовать свою территорию для уклонения от санкций.

«Его (тройственный газовый союз.— "Ъ") еще рано обсуждать, потому что пока это некая идея. Но принципиальная позиция Казахстана заключается в том, что Казахстан не дозволяет использовать свою территорию для обхода санкций»,– сказал господин Василенко (цитата по Tengrinews.kz)

28 ноября президент России Владимир Путин обсудил создание «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что маршруты поставок энергоносителей в этом регионе «чрезвычайно актуальны» и такой союз «будет соответствовать интересам всех трех стран». Тем не менее ни одна из сторон пока не приводила какие-либо подробности проекта.

О перспективах сотрудничества Москвы, Астаны и Ташкента — в материале «Ъ FM» «Газовый вопрос их объединил».

Милена Костерева