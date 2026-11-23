WSJ увидела сходство распродаж акций ИИ с крахом доткомов
Акции крупных технологических компаний в 2026 году потеряли в цене величины, сопоставимые с падением во время краха доткомов в 2000-м, пишет The Wall Street Journal. Газета отмечает важное отличие: теперь распродажа затронула главным образом бизнес, связанный с искусственным интеллектом, тогда как в 2000 году она охватила широкий круг компаний.
Как пишет WSJ, акции Intel отступили от годового максимума на 64% в 2026 году против 60% в 2000-м. У Oracle снижение составило 60% против 37%, у Nvidia — 48% против 62%. Индекс S&P 500 в 2026 году потерял 12% относительно внутридневного пика. Распродажа 2000 года привела к падению индекса почти на 15%, а в 2001-м за ней последовала новая волна продаж на фоне рецессии.
Одну из причин нынешнего снижения WSJ видит в том, что сдувается спекулятивный пузырь в сегменте дата-центров и оборудования для них. Например, бумаги Micron за три месяца подорожали почти вчетверо, после чего утратили более половины стоимости. Акции оператора дата-центров CoreWeave, которого поддерживает Nvidia, после выхода на биржу в 2025 году выросли более чем вчетверо, но затем вернулись к цене размещения.
Американская экономика пока остается устойчивой, отмечает WSJ. Однако продолжение падения котировок может сократить вложения в ИИ-инфраструктуру. В таком случае последствия почувствуют производители оборудования, поставщики энергии и их кредиторы. Еще один риск газета связывает с потерями частных инвесторов: уменьшение стоимости их портфелей может ослабить потребительские расходы и затронуть другие отрасли.