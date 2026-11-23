Одну из причин нынешнего снижения WSJ видит в том, что сдувается спекулятивный пузырь в сегменте дата-центров и оборудования для них. Например, бумаги Micron за три месяца подорожали почти вчетверо, после чего утратили более половины стоимости. Акции оператора дата-центров CoreWeave, которого поддерживает Nvidia, после выхода на биржу в 2025 году выросли более чем вчетверо, но затем вернулись к цене размещения.