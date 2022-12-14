15 тысяч жителей Братска лишились тепла из-за аварии

83 здания, в том числе 14 социальных учреждений, и 14,7 тыс. человек (из них 4,5 тыс. детей) остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии в Братске (Иркутская область). По данным The Weather Channel, сейчас в городе -26 градусов.

«Под отключение попали 83 объекта. Из них 14 социальных учреждений. В том числе детские сады и школы. Сегодня 39 детей пошли в дежурные группы, остальные – дома. По школам – ученикам выдали домашнее задание, они так же находятся по домам»,— передает слова мэра Братска Сергея Серебренникова губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram.

В региональном МЧС сообщили об аварийном отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в городе. Авария произошла на теплосети в центре Братска вечером вторника, 13 декабря. Сотрудник коммунальных служб на видео, опубликованном иркутским губернатором, объясняет инцидент некачественным строительством, из-за которого сгнила труба теплоснабжения. Местные власти рассчитывают устранить аварию к 11:00 по местному времени (6:00 мск).

Андрей Сапожников