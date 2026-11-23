В Ростовской области произошел пожар после атаки БПЛА
Ростовская область ночью подверглась массированной воздушной атаке. Было уничтожено более 80 дронов. В Красносулинском районе из-за падения обломков БПЛА произошел пожар, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Какой объект загорелся, губернатор не сказал. Информации о пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. Как уточнил господин Слюсарь, за ночь дроны сбили в городе Каменске-Шахтинском и восьми районах области: Шолоховском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском, Усть-Донецком.
Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Предыдущей ночью обломки БПЛА в Миллеровском районе повредили хозпостройку, обошлось без жертв.