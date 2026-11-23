Какой объект загорелся, губернатор не сказал. Информации о пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. Как уточнил господин Слюсарь, за ночь дроны сбили в городе Каменске-Шахтинском и восьми районах области: Шолоховском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском, Усть-Донецком.