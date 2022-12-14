Евросоюз намерен назначить «комиссара по санкциям», рассказал госсекретарь МИД Венгрии по вопросам двустороннего сотрудничества Тамаш Менцер. Он не раскрыл каких-либо деталей относительно потенциального создания института 28-го еврокомиссара.

«Брюссель планирует назначить комиссара по санкциям. Они хотят санкций. С нас хватит провальных санкций»,— написал господин Менцер в своем Facebook (принадлежит запрещенной и экстремистской Meta).

12 декабря газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что с января ЕС может ввести должность спецпредставителя по санкциям, который добивался бы абсолютного соблюдения европейских санкций в мире. По данным издания, с января новый пост может занять Дэвид О'Салливан, бывший посол ЕС в США.

Андрей Сапожников