США обвинили пятерых россиян в содействии обходу санкций

Американские власти предъявили обвинение пятерым гражданам России по делу о содействии в уклонении от санкций российским спецслужбам и военным. В Министерстве юстиции США фигурантов дела считают причастными к закупкам передовой западной электроники и оборудования для военно-промышленного комплекса России.

Среди обвиняемых: Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова и Вадим Конощенок. Последний в пресс-релизе прокуратуры США называется офицером ФСБ. По данным ведомства, 6 декабря он был задержан в Эстонии, откуда будет экстрадирован в США.

В тексте также упоминаются два юридических лица: ООО «Серния Инжиниринг» и ООО «Сертал». Уточняется, что с двумя компаниями были связаны обвиняемые, а сами организации «действуют под руководством российских спецслужб». В марте против них были введены санкции Минфина США.

Представители американского надзорного органа поясняют, что упомянутые персоны в том числе незаконно приобретали компоненты, которые могут быть использованы для разработки ядерного оружия. «Преступная схема», использованная обвиняемыми, состояла в сокрытии конечных приобретателей и связанных со сделками органов власти через сеть подставных компаний и банковских счетов.

Андрей Сапожников