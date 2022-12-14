Главные анонсы 14 декабря

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства в режиме онлайн, основной темой станет обсуждение «административной гильотины». С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступит на международной межпартийной конференции «Евразийский выбор как основа укрепления суверенитета», организованной партией «Единая Россия».

В Москве пройдет пленарное заседание Совета федерации РФ. В начале заседания будут рассмотрены вопросы о назначении на должности председателя Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ, судьи Верховного Суда РФ, а также о результатах рассмотрения представленных президентом РФ кандидатур на должности прокуроров субъектов страны. Кроме того, на заседании Совет Федерации может утвердить нового председателя Счетной палаты.

В России министерство финансов России проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) и облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН).

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию по итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США. Будет объявлено о размере базовой процентной ставки на ближайшее время.

Кикшеринговый сервис Whoosh в рамках IPO начнет торги ценными бумагами на Московской бирже.

В Москве арбитражный суд проведет заседание по проверке обоснованности заявления ООО «ГК "Инфраструктура"» о банкротстве совладельца «Суммы» Зиявудина Магомедова.

На территории России новый семейный развлекательный канал «Солнце» начнет вещание вместо канала Disney.

В Казахстане завершается выдвижение кандидатов в депутаты сената парламента.

В Тбилиси городской суд рассмотрит ходатайство адвокатов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о его освобождение из-за тяжелого состояния здоровья.

В Туркменбаши (Туркмения) состоится встреча президента Туркмении Сердара Бердымухамедова, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Кремль будет доставлена главная новогодняя елка России.

В полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре сыграют сборные Франции и Марокко (22:00). Президент Франции Эмманюэль Макрон, как ожидается, посетит матч.