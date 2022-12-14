Банки потянулись на Ближний Восток

МТС-банк первым из российских участников рынка планирует открыть филиал в Дубае. Это существенно расширяет возможности для операций по сравнению с представительством. Бизнес в ОАЭ, ставший популярным направлением среди российских бизнесменов и туристов после начала военных действий на Украине и мобилизации, начинают развивать и другие российские структуры, включая девелоперов и ритейлеров. По мнению экспертов, МТС-банк будет развивать в Дубае не только расчетные операции, но и другие направления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Два источника “Ъ” на финансовом рынке рассказали, что МТС-банк (принадлежит одноименному сотовому оператору, который входит в группу АФК «Система») планирует открыть филиал в Дубае. Это будет первый филиал российского банка на территории ОАЭ. По словам одного из собеседников “Ъ”, разрешение местного регулятора банк уже получил, теперь нужно одобрение ЦБ РФ (там “Ъ” не ответили).

Российские банки очень редко открывали филиалы в дальнем зарубежье. Так, у Сбербанка есть филиал в Индии, и в 2023 году планируется открыть второй, говорил первый зампред правления банка Александр Ведяхин. У ВТБ два филиала — в Индии и Китае. У ПСБ с 2002 года был филиал на Кипре, но в 2021 году он сдал местную банковскую лицензию и сейчас «реализует мероприятия, направленные на завершение функционирования филиала и его последующее закрытие».

Представительства открываются гораздо чаще, сейчас их в целом несколько десятков. В ОАЭ (Абу-Даби) есть представительство у Сбербанка. Но, пояснил один из банкиров, представительство имеет право оказывать только консультационные услуги, тогда как филиал имеет право на банковские операции (выдачу кредитов, прием депозитов, ведение счетов, управление активами и т. д.).

Более того, если банк получил разрешение регулятора ОАЭ, он сможет открывать в нем корреспондентские счета в дирхамах. Открытие корсчета в обычном местном банке предполагает, что любой клиентский платеж может подвергаться анализу и риску быть заблокированным, наличие корсчетов в центробанке, «как правило, гарантирует прохождение платежа без вопросов», поясняет собеседник “Ъ”.

В МТС-банке не ответил на запрос “Ъ”. Источники “Ъ” полагают, что в первую очередь банк планирует развивать расчетный бизнес. Один из банкиров допускает, что открытие офиса в ОАЭ делается «в том числе в интересах всей группы АФК "Система"». Собеседник “Ъ” в другом банке уточняет, что «открытие филиала стоит дорого, это под силу крупным банкам, а для эффективности бизнеса необходимо иметь большой объем операций».

Однако такой шаг может быть оправданным с учетом активного роста популярности в России расчетов в валютах дружественных стран, в том числе в дирхамах. После введения массовых санкций и закрытия корреспондентских отношений с западными банками российские кредитные организации начали активно открывать счета в банках Ближнего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии (см. “Ъ” от 21 октября). Как отмечал глава локального офиса Sberinvest Middle East Андрей Агаров, задача состоит в «развитии активности российских предприятий на Ближнем Востоке и привлечении ближневосточного капитала в РФ».

ОАЭ становится привлекательным и для российского бизнеса, проекты там планируют девелоперы «Пионер» и «Самолет» (см. “Ъ” от 8 декабря), а также розничная сеть FixPrice (см. “Ъ” от 13 декабря). Объем взаимной торговли стран по итогам 2022 года превысит $7,5 млрд по сравнению с $5,5 млрд в прошлом году, говорил в начале декабря первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Независимый эксперт Андрей Бархота полагает, что открытие первого филиала в ОАЭ может стать серьезным конкурентным преимуществом МТС-банка в ОАЭ. Однако, подчеркивает эксперт, хотя банк «имеет все шансы занять доминирующую нишу», только платежный бизнес едва ли даст необходимую норму доходности для такого проекта. По мнению господина Бархоты, банку «придется подтягивать другие клиентские сегменты», включая финансовое обслуживание операций с недвижимостью, а также пакеты услуг для релоцированных в ОАЭ россиян.

Ольга Шерункова