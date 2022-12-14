Лионель Месси добежал до финала

Первым финалистом чемпионата мира по футболу в Катаре стала сборная Аргентины. Серебряных призеров предыдущего первенства — хорватов — она разбила удивительно легко, со счетом 3:0, добившись успеха благодаря странным ошибкам соперников и гению своего лидера Лионеля Месси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carl Recine, Reuters Фото: Carl Recine, Reuters

Этот матч оказался из тех, о которых, как о книге, лучше не судить по обложке и предисловию. Предисловие прозрачно намекало на то, что он вполне может забраться на любимую хорватскую территорию, хорошо, впрочем, знакомую и аргентинцам: они ведь тоже четвертьфинальный раунд преодолели не с основное время. На поле стадиона Lusail царили осторожность, стремление как можно дольше прощупывать неприятного соперника, а может, прощупыванием и ограничиться.

Идеально описывал игру тот факт, что впервые после представления команд и исполнения гимнов повод крупным планом показать Лионеля Месси у телеоператоров появился чуть ли не спустя четверть часа после ее начала. Лидер сборной Аргентины упал возле угла штрафной и выпрашивал у судьи наказание хорвату за фол.

Вскоре, видимо, немало аргентинских фанов принялись проклинать тренера Лионеля Скалони, который отчего-то никак не хочет выкинуть на свалку эту схему с Месси в роли одного из двух выдвинутых вперед форвардов. Ну, не его эта позиция — особенно если средняя линия не слишком энергична, а рядом все время страшный хорватский сторожевой пес Йошко Гвардиол. А некоторые популярные ресурсы вроде BBC, пытаясь объяснить проблемы Месси, вдруг обратили внимание на то, что он остановился и схватился за ногу. А потом остановился еще раз. И даже, кажется, захромал… Судороги? Травма?!

Но вот через пять минут эксперты вздохнули с облечением. Лионель Месси задвигался, забегал и сам, отходя назад в поисках мяча, принялся корректировать стратегию Скалони, что, правда, ничего принципиально не меняло. Футбол оставался вязким, как суперклей. То есть скорее удобным хорватам, чья стихия — это, как известно, именно вот такая тягучая борьба. И плевать на остроту с красотой.

Представить, что произойдет совсем скоро, было решительно невозможно. Хорваты настолько приучили к тому, что не допускают грубых ляпов, что, казалось, это не они реагируют на длинный аргентинский заброс на Хулиана Альвареса, а их неведомо как очутившиеся на поле клоны, которых еще не успели как следует натаскать. Ситуация была из тех, что хорватская защита обычно щелкает как орешки с тоненькой скорлупой. Но вместо того, чтобы остановить и не собиравшегося петлять Альвареса, она пропустили его прямо к Доминику Ливаковичу. Форвард прокинул мяч мимо голкипера и, врезавшись в него, упал. Арбитр Даниэле Орсато не колебался, назначая пенальти. А оживший Лионель Месси пробил его так, что Ливакович, зарекомендовавший себя спецом по одиннадцатиметровым, мог бы даже не прыгать — все равно не поможет.

И ладно бы это был единичный срыв. Но за ним тут же последовал второй. Теперь хорваты словно забыли знакомое классным футболистам правило насчет того, что любой угловой у чужих ворот — это еще и потенциальный момент у своих. После обреза Альварес снова помчался вперед, и снова ему не пришлось выдумывать ничего экстраординарного, чтобы прорваться сквозь возникшие на пути барьеры. Все за него сделали Йосип Юранович и Борна Соса, которых поразил внезапный приступ неловкости, мешающий выбить подальше уже почти что упущенный соперником мяч. Так сборная Аргентины, чьи поклонники уже настраивались на полтора, а то и два с гаком часа сплошных страданий, создала огромный запас.

И это хорватам жутко повезло, что разница в два гола сохранилась к перерыву, потому что они еще раз успели опростоволоситься. Аргентинцы подавали угловой, и мяч, перелетев через них, опустился на голову Алексису Мак Аллистеру. Тот палил в упор, чуть ли не с линии вратарской, но сборную Хорватии выручил Ливакович со своими длинными руками.

Представить, с помощью каких кадровых решений тренер сборной Хорватии Злакто Далич попробует выкрутиться из критического положения, было несложно: разумеется, после отдыха на поле вышли Никола Влашич, Мислав Оршич, Бруно Петкович — все, кто добавил огня в четвертьфинале против бразильцев. В полуфинале против аргентинцев они добавили крохотную искорку, которую оппоненты не особенно почувствовали.

Огня же — настоящего, жаркого — дал тот, от кого его и ждали в первую очередь. До этого эпизода в середине второго тайма Йошко Гвардиол смотрелся таким же гением разрушения, каким является Лионель Месси в созидании. Они, каждый в своем амплуа, котировались примерно одинаково. Но то, что случилось, доказало, конечно, что гений в этой паре только один.

Лионель Месси получил мяч возле правой бровки у центральной линии. Это примерно та же точка, из которой стартовал на чемпионате мира 1986 года, прежде чем, одурачив половину игроков английской сборной, забить свой «гол столетия», его великий соотечественник, великий предшественник Диего Марадона. Месси по ходу его рейда противостоял единственный футболист, но зато какой. Гвардиол ведь до сих пор убеждал в том, что уж в чем-чем, а в игре один в один он абсолютно неуязвим.

В поединке против Месси он предстал несчастной жертвой, над которой издеваются как хотят. Тянешь к мячу ногу? А мы его укроем корпусом. Решил потолкаться? Что ж, толкайся, все равно не свалишь. Думаешь, что я притормозил у штрафной, чтобы сдаться, чтобы дотерпеть до подмоги, что ты уже взял верх? Пацан, ты еще не видел главного! Как тебе такой разворот, такой рывок? Ау! Где ты?

Этот эпизод, из которого во все стороны хлестали бриллиантовые брызги исключительного таланта, завершился пасом сбросившегося с себя Гвардиола Месси под убойный, без помех удар Альвареса. А сам матч завершился настолько легкой победой аргентинцев, что в нее даже не верилось. Она больше мучилась с австралийцами и мексиканцами.

В воскресном финале сборная Аргентины встретится с победителем второго полуфинала. В среду в нем сыграют французы и марокканцы.

Алексей Доспехов