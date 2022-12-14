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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: спрос на рынке элитного жилья в Москве упал на 22%

Из-за массового отъезда за границу состоятельных россиян и ухода с местного рынка зарубежных компаний число сделок на рынке аренды элитного жилья в Москве снизилось на 22%. Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителей агентства Intermark Real Estate, снижение активности на рынке спровоцировало падение цен на аренду элитной недвижимости в среднем на 18% — до 222 тыс. руб. в месяц.

Наибольшей популярностью среди арендаторов пользуется элитное жилье в районе Арбата, Ленинградского проспекта, станций метро «Кропоткинская», «Лубянка» и «Китай-город». По данным Intermark, во второй половине 2022 года собственники начали активнее предлагать скидки на аренду (сейчас их диапазон составляет от 16% до 31% от стоимости по сравнению с 9%-19% в прошлом году). Арендодатели идут на уступки в более чем 51% сделок.

«Спад объясняется уменьшением целевой аудитории в связи с релокацией за рубеж части клиентов. Череда санкций и контрсанкций вызвала закрытие офисов зарубежных компаний, которые, пользуясь услугами корпоративной аренды, составляли существенную долю арендаторов в данном сегменте. Далее отрицательную динамику поддержали те соотечественники, кто принял решение временно или постоянно проживать в других странах»,— прокомментировал ситуацию представитель Intermark Real Estate.

После ввода российских войск на Украину и объявления в России частичной мобилизации участники рынка фиксируют снижение активности в сегменте премиальных услуг. В октябре ритейлер «Азбука вкуса» опубликовал материалы для инвесторов, в которых отмечался «массовый отъезд целевой аудитории» магазинов сети из страны.

Андрей Сапожников

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