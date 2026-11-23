Персонализированное страхование
От коробочного продукта к доверенному помощнику
На страховой конференции Сбера «Страхование 2030. Технологии будущего для людей» директор розничного страхования компании «СберСтрахование» Дмитрий Пурсанов рассказал в интервью о том, что такое персонализированное страхование, чем оно отличается от коробочного продукта и как переход к персонализированным продуктам изменит продажи, урегулирование и модель работы страховщиков.
— Персонализированное страхование — достаточно новая тема для рынка. В чем его ключевое отличие от коробочных продуктов и почему рынок стал двигаться в эту сторону?
— Давайте объясню разницу на примере из нашей повседневной жизни. Представьте, что мы приходим в магазин одежды. В какой магазин нам приятнее будет зайти — туда, где все сшито по средним лекалам, или туда, где мерки снимут именно с нас? Ответ очевиден, и собственно, он и объясняет, почему страхование развивается в эту сторону: «главное, чтобы костюмчик сидел», то есть чтобы клиенту было комфортно.
В страховании всегда были VIP-клиенты, для которых персональный менеджер создавал продукты tailor made с индивидуальными настройками и тарифом. Сейчас наша задача — дать такой сервис каждому клиенту. Приведу еще один показательный пример. Представим, что клиент живет в многоквартирном доме на первом этаже и приходит к нам за страхованием имущества. Скорее всего, ему предложат коробочный полис со стандартным набором рисков. А теперь задумаемся, все ли риски нужны такому клиенту. Например, может ли он затопить соседей? Очевидно, нет. Зато ему на первом этаже нужно включить в полис защиту стекол. Но подумать о наборе рисков должен не клиент, а мы — как страховая компания. Это ключевой секрет персонализации.
Итак, первое — это набор рисков. Второе — лимит, который должен быть подобран правильно. Например, у нас был кейс, когда человек застраховал свою ответственность на 500 тыс. руб., но во время его отпуска произошла авария, он залил пять этажей под своей квартирой. Страховой суммы не хватило, чтобы компенсировать все расходы на ремонт квартир пострадавших соседей. Подумать об этом в момент оформления полиса — задача страховщика, а не клиента. Третье — цена. У каждого она будет своя, и желательно, чтобы человек понимал, почему стоимость полиса именно такая, то есть как она рассчитана.
— Как выглядит персонализация глазами клиента? Что он в первую очередь сегодня хочет получить от страховой компании?
— Начнем с того, что любой человек ценит индивидуальный подход. Наши CX-исследования (от англ. Customer Experience — клиентский опыт) показывают, что клиенты хотят получать персонализированные продукты, которые учитывают их потребности. Это, кстати, еще и о том, чтобы предложить нужный продукт вовремя. Если прямо сейчас вам позвонит страховая с предложением оформить страховку, вряд ли вы захотите ее покупать. А если вам позвонят в тот момент, когда сосед сверху начал делать ремонт в своей квартире? Согласитесь, это другой контекст.
Ведь человек сам по себе не думает о рисках и страховании как защите от них. Тут важны знания, которые есть у страховой компании, позволяющие предложить человеку то, что ему нужно именно сейчас.
— Какую часть вашей клиентской базы уже затронул переход к персонализации?
— Сегодня каждый может открыть приложение «Сбербанк Онлайн» и в разделе «Финансовое здоровье» увидеть собственный луч защиты — индивидуальный уровень защищенности. Там же есть предложение, например, по страхованию имущества, которое учитывает реальную стоимость квартиры клиента, этаж и множество других параметров. И это только начало. В следующем году мы настроим индивидуализацию рисков. Сейчас мы прошли где-то 20% процесса этой глобальной трансформации.
— Понятно, чем интересен персонализированный подход самому клиенту, но что это дает вам?
— Это работа вдолгую над изменением отношения к страхованию как к продукту. Согласитесь, страховщик не самая любимая профессия в мире, и это связано с фактором неопределенности. Когда вы покупаете полис, вы не знаете, каким будет ваше взаимодействие в момент наступления страхового события. Как будто есть момент недоговоренности: клиент сначала платит, а пользуется потом. Именно с этим «потом» нередко связаны разочарования в продукте. Беда в том, что договор никто не читает, а сами страховщики в момент продажи не акцентируют внимание клиента на нюансах. Персонализация закручивает процесс в обратную строну. Ведь исключения — это прямое следствие коробочного продукта, усредненного «для всех». Если полис с персональными условиями, то в нем перечислены риски, которые нужны конкретному человеку, и во множестве исключений просто нет необходимости.
Мы не ждем, что такой подход в краткосрочной перспективе приведет к взрывным продажам. Это история про изменение отношения к продукту, и мы уверены, что клиент, получая хороший опыт, будет им делиться.
Опять же, если говорить об имущественном страховании, есть такой фактор, как стоимость жилья, и эта стоимость в течение года может меняться — расти или падать. Возникает вопрос, актуальны ли условия, на которых я ее застраховал в начале года, если квартира выросла в цене? Иногда рост может составить 5%, а иногда и 20%. И если этот разрыв 20%, нужно ли мне что-то сделать? Например, увеличить страховой лимит по ответственности в случае залива соседей, ведь их квартира тоже, скорее всего, подорожала.
— Клиент вряд ли будет об этом задумываться.
— Безусловно. Но кажется логичным, если страховщик обратит на это внимание и предложит вам увеличить страховую сумму или бесплатно, или за символическую доплату. Либо, наоборот, скажет, что стоимость упала, мы можем вам вернуть часть страховой премии. Такого на рынке еще нет, потому что мы, как отрасль, за этим пока плохо следим. Но мы себе поставили это целью на будущий год. Мы должны не просто продавать полис в моменте, но и отслеживать, как меняются риски клиента в динамике.
— Очевидно, что такой подход более затратный для страховой компании. Как необходимо трансформировать модель работы, чтобы перейти от уровня коробочных продуктов к персонализированным, и что в первую очередь нужно изменить в настройках?
— Первое, что нужно сделать в компании,— поставить клиента во главу всего. Звучит вроде бы очень просто, но на практике это весьма сложная история. Большинство компаний на рынке работают в продуктоцентричной логике. Но никакой трансформации не случится, пока мы не начнем смотреть на продукт глазами клиента.
Представьте, что в регионе произошла чрезвычайная ситуация, скажем наводнение. Персонализация в моем понимании — это такой подход, когда мы узнаем о случившемся из новостей, сами определяем клиентов в этом регионе и оперативно выходим с ними на связь, не дожидаясь, пока они придут к нам со справками. Давайте поставим себя на место клиента: у него случилась беда, он в растерянности не понимает, что делать. Поэтому первое, что нужно,— звонок с поддержкой: «Все ли у вас в порядке? Чем мы можем помочь? Давайте мы проконсультируем вас, как дальше действовать. Нужна ли консультация по другим вопросам в связи с вашими обстоятельствами?» Мы напомним про страховку, но сначала — «все ли у вас в порядке?». Согласитесь, в современном мире это довольно необычно. Опять же, в таких случаях, по сути, не нужны документальные подтверждения, если мы по космическим снимкам видим, что дома нет. От клиента нужно лишь подтверждение, что это он, а документ о владении имуществом можно получить от города.
Для того чтобы так перестроить процесс, не нужны какие-то сложные аналитические инструменты. Здесь намного важнее — перезапустить свои внутренние процессы, научиться мыслить иначе. Но при этом я не хочу упрощать задачу, ибо это очень непросто. Мы долго шли к той точке, в которой сейчас находимся, а это далеко не финал.
— Мы много говорили о людях — как сотрудниках, так и клиентах, но сегодня большие надежды возлагаются на ИИ. Как ИИ позволяет ускорить процессы персонализации в страховании?
— Самая большая польза ИИ в том, что многие задачи можно решать кратно быстрее. Это легко объяснить на примере фотографий поврежденных объектов. ИИ помогает работать с повреждениями домов и квартир, делать выводы, является случай страховым или нет. При этом надо иметь в виду и опасную сторону ИИ — его способность галлюцинировать. В этом случае мы всегда оставляем за собой мониторинг и контроль. ИИ помогает принципиально иначе посмотреть на коммуникацию с клиентом и тоже максимально ее ускорить.
— Что, с вашей точки зрения, самое сложное и трудоемкое в реализации процесса персонализации в страховании?
— На мой взгляд, это две вещи. Первое — все-таки донести до тех людей, которые не страхуются, ценность страхования. Представьте себе, из огромного массива жилья в России застраховано всего 10%. Притом что полис стоит совсем недорого. А ведь человек платит за свое спокойствие. Как ни цинично это прозвучит, но мы можем выбирать — делать ремонт в своей квартире или нет, но если мы залили соседей, то так вопрос уже не стоит. Почему же тогда страхование не пользуется спросом? Ответ прост: мы не думаем об этих рисках. Задача страховой компании — правильно выстроить коммуникацию. Не продавать сразу в лоб полис, а рассказать о рисках и защите от них. Фактически нам нужно добиться того, чтобы человек эти риски осознал, и по мере этого осознания уже предложить ему страхование. Это и есть персонализация в страховании.
Вторую задачу я могу объяснить на примере ОСАГО. Это сложный вид страхования, потому что многие воспринимают покупку полиса как своего рода налог. Персонализация позволяет рассчитывать индивидуальный тариф с учетом убыточности вождения, а также времени, когда автомобиль используется. Ведь далеко не все автовладельцы ездят на машине каждый день. При этом большинство из нас покупают ОСАГО в одной и той же компании годами, не задумываясь о том, что можно сэкономить. Если эту экономию переносить на три года, это будет уже не 5 тыс. или 6 тыс. руб., это будет гораздо больше. Вызов для нас как для отрасли — научиться доносить до клиента выгодные предложения, причем не только в новых продуктах, а даже в таких, как ОСАГО, которые есть у всех.
— Очевидно, что мне, как клиенту, выгодно, когда полис настраивают персонально под меня, но в чем интерес страховой компании в этом случае?
— У персонализации есть две стороны. Для всех безубыточных клиентов полис становится выгоднее. Например, аккуратный водитель с безаварийным вождением будет получать полис дешевле. Но если мы берем клиента, который попадает в аварии и ежегодно получает полис по более высокой цене, то в конечном счете он просто перестанет страховаться. Наша задача — работать с этим и предлагать клиенту разные инструменты для решения проблемы. Не всегда это только страхование.
И здесь есть очень тонкий и интересный момент. Если говорить только про текущих клиентов, то, конечно же, классическому страховому бизнесу с той же самой клиентской базой получать меньше денег неинтересно. Но если посмотреть на это глубже, то мы увидим, что эти клиенты страхуют не все свои риски, и, предлагая им более выгодные условия по текущему продукту, мы можем говорить о рисках, которые еще не застрахованы. То есть давайте вы сэкономите на ОСАГО, но застрахуете свою гражданскую ответственность в рамках имущественного страхования.
Второе направление — это потенциал роста в тех сегментах, где проникновение страхования очень маленькое. Вот я говорил про жилье, из которого застраховано только 10%. Нам нужно через правильный диалог увеличивать клиентскую базу в этих сегментах.
— Где вы видите наибольший потенциал роста?
— Еще полгода назад я бы перечислил несколько продуктов, а сейчас я уверен, что потенциал роста есть везде. Возьмем топливный кризис, когда многие не могли пользоваться машинами, при этом за ОСАГО они платили. А ведь справедливо не оплачивать страховку тогда, когда ты не ездишь. Но так исторически сложилось, что полис оформляется на год, хотя сегодня есть короткий формат. Почему он не пользуется популярностью? Потому что клиент боится забыть «включить» страховку в нужный момент и получить штраф. Наша задача — избавить его от этой головной боли. Это должно работать так: я сел в машину — страховка автоматически заработала.
При этом мы не хотим навязывать клиенту какой-то определенный формат. И если он приходит к нам и говорит: «Я хочу оформить годовой полис ОСАГО, мне не нужны никакие дифференцированные продукты», то мы выполняем этот запрос. Это его выбор как клиента.