Представьте, что в регионе произошла чрезвычайная ситуация, скажем наводнение. Персонализация в моем понимании — это такой подход, когда мы узнаем о случившемся из новостей, сами определяем клиентов в этом регионе и оперативно выходим с ними на связь, не дожидаясь, пока они придут к нам со справками. Давайте поставим себя на место клиента: у него случилась беда, он в растерянности не понимает, что делать. Поэтому первое, что нужно,— звонок с поддержкой: «Все ли у вас в порядке? Чем мы можем помочь? Давайте мы проконсультируем вас, как дальше действовать. Нужна ли консультация по другим вопросам в связи с вашими обстоятельствами?» Мы напомним про страховку, но сначала — «все ли у вас в порядке?». Согласитесь, в современном мире это довольно необычно. Опять же, в таких случаях, по сути, не нужны документальные подтверждения, если мы по космическим снимкам видим, что дома нет. От клиента нужно лишь подтверждение, что это он, а документ о владении имуществом можно получить от города.