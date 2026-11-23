МВД рассказало о схеме обмана с приложением для обработки фотографий
Министерство внутренних дел предупредило о вредоносном приложении, которое мошенники выдают за сервис обработки фотографий с помощью искусственного интеллекта. Установка программы дает злоумышленникам возможность управлять чужим смартфоном дистанционно и переводить деньги со счетов его владельца.
Приложение продвигают через рекламу в соцсетях. «В популярной социальной сети потерпевшая обратила внимание на рекламу, в которой без лишних усилий предлагалось с помощью искусственного интеллекта обработать личный фотоархив»,— говорится в материалах МВД (цитата по «РИА Новости»).
Рекламная ссылка ведет к загрузке установочного файла в формате APK. После перезагрузки смартфон зависает, не выполняет команды пользователя и сам открывает приложения. Ведомство рекомендует пользоваться только официальными магазинами для скачивания программ.