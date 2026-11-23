Приложение продвигают через рекламу в соцсетях. «В популярной социальной сети потерпевшая обратила внимание на рекламу, в которой без лишних усилий предлагалось с помощью искусственного интеллекта обработать личный фотоархив»,— говорится в материалах МВД (цитата по «РИА Новости»).