Главные новости к утру 28 февраля

В Москве прошли акции памяти политика Бориса Немцова. Возложить цветы к мемориалу на месте гибели политика на Большом Москворецком мосту пришли более 3 тыс. человек, в том числе послы США, Евросоюза, главы и представители дипмиссий стран ЕС и других посольств. Оргкомитет марша Бориса Немцова объявил о намерении провести традиционное шествие в Москве осенью 2021 года. Об акциях

Трехсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху проведет новое заседание 1 марта, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Стороны заслушали отчеты о перевозках в регионе и договорились провести инвентаризацию международных договоров. Отметим, что на 1 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся в конфликте с руководством Генштаба вооруженных сил страны, запланировал новый митинг своих сторонников.

Обострение ситуации в Армении 25 февраля Генштаб Армении заявил, что армия требует отставки премьера и правительства страны. Премьер Никол Пашинян назвал требование попыткой военного переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Акции в столице Армении проводит также оппозиция. Кадры из Еревана — в фотогалерее “Ъ”. Читать далее

США одобрили применение вакцины разработки Johnson & Johnson. Вакцина, состоящая только из одного компонента, стала третьим препаратом, получившим одобрение в стране. Великобритания также готовится начать процедуру одобрения вакцины Johnson & Johnson, сообщила The Telegraph со ссылкой на источники. В свою очередь, президент Чехии Милош Земан сообщил, что попросил президента России Владимира Путина о поставках «Спутника V» в страну. О причинах подозрения к вакцинам

Международный союз биатлонистов (IBU) удивлен решением Союза биатлонистов России обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщил президент IBU Олле Далин. Ранее союз биатлонистов России заявил, что IBU во время чемпионата мира в словенской Поклюке требовал соблюдения чрезмерных ограничений — в частости, разрешил изображать логотип союза только монохромным, без использования цветов флага России.