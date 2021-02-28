Пашинян призвал жителей Армении выйти на митинг 1 марта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал соотечественников на митинг на площади Республики в Ереване. Очередной митинг премьера, проходящий на фоне конфликта с руководством Генштаба страны, запланирован на 1 марта.

«В понедельник, 1 марта, в 18:30 (местное время; 17:30 мск. — “Ъ”) приглашаю всех на площадь Республики, где пройдут митинг и шествие»,— написал господин Пашинян в Facebook.

25 февраля Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера после увольнения первого замначальника ведомства Тирана Хачатряна. Поводом для его отставки стало высказывание о несерьезности слов Никола Пашиняна, до этого рассказавшего о невзорвавшихся ракетах комплексов «Искандер». В тот день в Ереване прошли митинги сторонников и оппонентов премьера.

Накануне президент Армении Армен Саркисян сообщил, что не стал подписывать указ об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Господин Пашинян подготовил документ об увольнении начальника Генштаба вскоре после начала конфликта. Пресс-служба президента Армении сообщила о противоречиях проекта указа нормам Конституции. После этого Никол Пашинян вновь направил президенту проект указа.

Подробнее о ситуации в Армении — в материале “Ъ” «Никол Пашинян выходит сухим из войны».