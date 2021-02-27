Глава IBU удивлен решением Союза биатлонистов России обратиться в CAS

Международный союз биатлонистов (IBU) удивлен решением Союза биатлонистов России (СБР) обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), заявил президент IBU Олле Далин.

«Мы удивлены решением СБР подать апелляцию в CAS. Мы очень открыто общались с СБР по поводу реализации решения CAS. Мы также проверили, что все соответствует решению CAS»,— рассказал Олле Далин агентству «РИА Новости».

Санкции Всемирного антидопингового агентства ввели запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. Из-за этого российские биатлонисты выступали в статусе команды Союза биатлонистов России. Им разрешено было использовать только аббревиатуру организации — RBU (Russian Biathlon Union). Флаг организации был изображен монохромным, без использования цветов российского флага. Также биатлонистам, тренерам и специалистам российской сборной запретили публиковать изображения госсимволов в соцсетях во время чемпионата мира.

СБР после чемпионата мира в словенской Поклюке пожаловался в CAS на чрезмерные ограничения со стороны IBU. В частности, СБР возмутило, что логотип федерации на форме россиян обязали сделать монохромным, не разрешив выполнить его в цветах российского флага, хотя это разрешалось решением CAS.

О выступлении команды на ЧМ читайте в материале “Ъ” «Российские биатлонисты закончили на своем месте».