Президент Чехии ожидает поставок «Спутника V» после письма Путину

Президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поставить в страну вакцину от коронавируса «Спутник V». Господин Земан сказал, что ожидает удовлетворения просьбы.

«Если я правильно информирован, то эта просьба будет удовлетворена»,— сказал господин Земан в интервью CNN Prima News (перевод «РИА Новости»). Он сказал, что для применения препарата в стране нужна сертификация, однако ему «вполне хватило бы сертификации Государственного института по контролю лекарств», а не Европейского агентства по лекартсвенным средствам (EMA).

С 1 марта Чехия ужесточит ограничения в связи с распространением коронавируса. В частности, гражданам на три недели запрещается покидать свои районы за исключением уважительных причин — например, поездок к врачу или на работу.

Отметим, что первой страной ЕС, одобрившей применение вакцины «Спутник V», в феврале стала Венгрия. В страну уже прибыла первая партия в 40 тыс. доз, всего же Венгрия рассчитывает получить 2 млн доз «Спутника V» независимо от механизма распределения вакцин среди стран ЕС. EMA еще не одобрила применение российской вакцины в ЕС. Ранее Reuters и Politico обращали внимание, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил заявление о регистрации не в EMA, а в HMA (Руководство агентств лекарственных средств) — орган, не участвующий в процедуре выдачи разрешений.

О распространении коронавируса в Европе — в материале “Ъ FM”.