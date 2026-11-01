Мощность вышла энергоблоком
En+ откажется от модернизации Иркутской ТЭЦ-10
Как выяснил “Ъ”, En+ откажется от модернизации энергоблока мощностью 150 МВт на Иркутской ТЭЦ-10. Стоимость оборудования для проекта выросла на 70% относительно первоначального бюджета, а ограничения энергосистемы сделали невозможным временный вывод блока из эксплуатации в условиях энергодефицита в Сибири. Выход из проекта обойдется En+ примерно в 370 млн руб.— штраф за отказ от модернизации был снижен с 45% до 30% от договорной суммы.
Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики рассмотрела вопрос отказа от проекта модернизации Иркутской ТЭЦ-10, сообщили “Ъ” в «Совете рынка» (регулятор энергорынков). На заседании наблюдательного совета «Совета рынка» 28 октября также было принято решение об установлении штрафа для En+ за отказ от модернизации четвертого блока на 150 МВт на Иркутской ТЭЦ-10 в размере 30% от договорного объема. Первоначальный размер штрафа составлял 45%.
Иркутская ТЭЦ-10 (1,1 ГВт) принадлежит Байкальской энергетической компании (входит в En+). Энергоблок мощностью 150 МВт (ТГ-4) после обновления должен был начать поставку мощности с 1 декабря 2026 года. Отказ от проекта модернизации ТЭС без штрафа законодательством не предусмотрен. Снизить первоначальный размер штрафа предложила En+. Как говорят источники “Ъ”, 30-процентная неустойка за отказ от исполнения договора от полной денежной суммы — 1,2 млрд руб.— составит 370 млн руб. Среди причин — удорожание оборудования примерно в 1,7 раза относительно заявленного CAPEX, отмечают источники “Ъ”, а также запрет «Системного оператора» на вывод энергоблока в модернизацию.
Юго-восток Сибири относится к зонам прогнозируемого энергодефицита. В «Совете рынка» сообщили “Ъ”, что отказ от проекта модернизации ТГ-4 Иркутской ТЭЦ-10 наряду с экономическими предпосылками в значительной степени обусловлен складывающейся режимно-балансовой ситуацией в зоне расположения ТЭЦ. Она относится к территории технологически необходимой генерации, поэтому проведение модернизации на генерирующем объекте недопустимо на длительном временном горизонте для обеспечения надежности энергоснабжения.
Как пояснили “Ъ” в регуляторе, расторжение договора на модернизацию с выплатой сниженной денежной суммы возможно только в случае исключения правительством объекта модернизации из соответствующего перечня. Величина снижения в таком случае определяется договорами оптового рынка электроэнергии и мощности и может быть установлена индивидуально по решению рыночного сообщества для конкретного объекта с учетом всех обстоятельств, что и произошло в этом случае.
В 2024 году гендиректор En+ Владимир Колмогоров говорил, что компания обсуждает с Минэнерго отказ от части проектов модернизации ТЭС. В 2023 году речь шла о проектах на Иркутской ТЭЦ-10, Усть-Илимской ТЭЦ и Автозаводской ТЭЦ, тогда компания хотела без штрафов отказаться от 3 из 12 проектов. Планировалось, что объекты останутся в работе, но компания реализует меньший набор мероприятий. Автозаводскую ТЭЦ правительство исключило из перечня проектов модернизации в 2025 году. В En+, Минэнерго и «Системном операторе» не ответили на запрос “Ъ”.
Евгения Франке из «Эйлер Аналитические технологии» считает, что единичный отказ от модернизации блока ТГ-4 Иркутской ТЭЦ-10 мощностью 150 МВт значительно не повлияет на надежность Объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири. Мощность блока составляет менее 0,5% установленной мощности ОЭС Сибири и даже после модернизации выработка обеспечила бы менее 0,5% потребления энергосистемы, указывает аналитик. По ее словам, в рамках КОММод (конкурентных отборов мощности на модернизацию) на ТЭЦ-10 уже обновлены блоки №2, №7 и №8, а энергоблок №5 Иркутской ТЭЦ-10 сейчас находится на этапе масштабной модернизации.
Газета «Коммерсантъ» №203/Пот 02.11.2026, стр. 7