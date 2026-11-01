Мощность вышла энергоблоком

В 2024 году гендиректор En+ Владимир Колмогоров говорил, что компания обсуждает с Минэнерго отказ от части проектов модернизации ТЭС. В 2023 году речь шла о проектах на Иркутской ТЭЦ-10, Усть-Илимской ТЭЦ и Автозаводской ТЭЦ, тогда компания хотела без штрафов отказаться от 3 из 12 проектов. Планировалось, что объекты останутся в работе, но компания реализует меньший набор мероприятий. Автозаводскую ТЭЦ правительство исключило из перечня проектов модернизации в 2025 году. В En+, Минэнерго и «Системном операторе» не ответили на запрос “Ъ”.