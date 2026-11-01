СПОТ по льготной ставке
Освобождение импорта из Белоруссии от авансового платежа продлено до середины 2027 года
За два дня до истечения действия отсрочки по уплате обеспечительного платежа в рамках СПОТ при импорте товаров из Белоруссии российское правительство продлило ее еще на восемь месяцев. Освобождение от аванса, отвлекающего оборотные средства импортеров, в российском Минфине “Ъ” объяснили тем, что подобный особый порядок предусмотрен проектом готовящегося декрета Высшего государственного совета Союзного государства. Если созданного двумя странами механизма контроля за уплатой косвенных налогов для борьбы с серыми схемами окажется достаточно, введение обеспечительного платежа в случае с Белоруссией может не понадобиться.
Белый дом до 30 июня 2027 года продлил период, в течение которого при ввозе в РФ товаров из ЕАЭС через российско-белорусский участок границы импортерам не нужно вносить обеспечительный платеж в рамках системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Под освобождение от аванса попадают грузы, поставляемые организациями и индивидуальным предпринимателями, зарегистрированными исключительно в Белоруссии. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано 30 октября и вступило в силу 1 ноября.
СПОТ была запущена 1 июня 2026 года как инструмент отслеживания импорта, ввозимого в РФ автотранспортом из других стран Евразийского экономического союза и нацелена на борьбу с серыми схемами поставок, позволяющими обходить обязательные таможенные сборы. По данным Минфина, за первые три месяца работы СПОТ принесла в бюджет дополнительные 34 млрд руб. (см. “Ъ” от 23 сентября).
По общим правилам, импортер обязан за два дня до пересечения границы фурой с товаром направить оператору системы — Федеральной налоговой службе — документ о предстоящей поставке с информацией о грузе и внести на ее счет сумму обеспечения уплаты НДС и акциза. Без этого участник торговли не получит QR-код, наличие которого при въезде фуры в РФ проверяют сотрудники таможни. От авансового платежа освобождены крупные и надежные импортеры — участники налогового мониторинга и уполномоченные экономические операторы.
Первый месяц СПОТ работала в переходном режиме: от обеспечительного платежа были освобождены все импортеры. При этом для ввозимых из Белоруссии товаров освобождение от такого аванса было сразу установлено на более длительный срок — до 31 октября этого года.
В курирующем работу СПОТ Минфине особые условия для импорта из Белоруссии “Ъ” объяснили тем, что они предусмотрены проектом декрета Высшего государственного совета Союзного государства «О системе подтверждения ожидания поставки товаров в Союзном государстве».
О том, что стороны разрабатывают союзные документы, нацеленные на упрощение деятельности белорусских экспортеров, руководитель государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский сообщал в конце сентября.
Отметим также, что особые условия для Белоруссии могут объясняться прямой договоренностью между первыми лицами. Еще летом этого года белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о том, чтобы после запуска СПОТ «не было никаких проволочек и лишней бюрократии».
Член правления Ассоциации таможенных юристов Оксана Курочкина предполагает, что решение об особых условиях для белорусской стороны может объясняться необходимостью совместить новый российский механизм контроля импорта с уже существующей системой налогового взаимодействия двух стран. «Действует интегрированная система администрирования косвенных налогов, которая позволяет сопоставлять сведения о покупках и продажах с декларациями по НДС и выявлять расхождения, в том числе по трансграничным операциям»,— говорит юрист. Поэтому, полагает она, на белорусском направлении «есть основания искать баланс между предварительным денежным обеспечением и контролем на основе данных».
Того же мнения придерживается партнер юридической компании a.t.Legal Андрей Торянников. Он отмечает, что, раз значение имеет налоговая юрисдикция поставщика, это дает основания предполагать, что власти «стремятся согласовать СПОТ с возможностями двустороннего контроля, прежде чем вводить обязательное денежное обеспечение для таких операций». Восьмимесячная отсрочка и дает сторонам время для такой настройки. Возможно, по ее окончании вводить обеспечительный платеж, отвлекающий часть оборотных средств бизнеса, в случае с Белоруссией и не понадобится — если для целей контроля хватит и данных налогового обмена между странами.
Газета «Коммерсантъ» №203/Пот 02.11.2026, стр. 2