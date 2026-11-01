СПОТ по льготной ставке

За два дня до истечения действия отсрочки по уплате обеспечительного платежа в рамках СПОТ при импорте товаров из Белоруссии российское правительство продлило ее еще на восемь месяцев. Освобождение от аванса, отвлекающего оборотные средства импортеров, в российском Минфине “Ъ” объяснили тем, что подобный особый порядок предусмотрен проектом готовящегося декрета Высшего государственного совета Союзного государства. Если созданного двумя странами механизма контроля за уплатой косвенных налогов для борьбы с серыми схемами окажется достаточно, введение обеспечительного платежа в случае с Белоруссией может не понадобиться.