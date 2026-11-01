В Binance опровергли слухи о романе их инженера со шпионкой из КНДР

Сооснователь Binance И Хэ опровергла слухи о том, что инженер ее компании завел роман со шпионкой из КНДР, и это якобы могло послужить взлому криптобиржи. Эта версия сейчас популярна в сети — ее приписывают известному криптоаналитику ZachXBT.