В Binance опровергли слухи о романе их инженера со шпионкой из КНДР
И Хэ назвала фейком историю о связи инженера Binance с северокорейской шпионкой
Сооснователь Binance И Хэ опровергла слухи о том, что инженер ее компании завел роман со шпионкой из КНДР, и это якобы могло послужить взлому криптобиржи. Эта версия сейчас популярна в сети — ее приписывают известному криптоаналитику ZachXBT.
«Эта история более драматична, но она не соответствует действительности. ZachXBT этого не говорил»,— написала И Хэ в соцсети X.
Взлом Binance произошел вечером 29 октября. С кошельков инвесторов были выведены криптоактивы на сумму около $6,3 млрд. ФБР сообщало о причастности ко взлому группировки TraderTraitor из КНДР. В Binance заявляли, что взлом произошел из-за компрометации ноутбука одного из DevOps-инженер.