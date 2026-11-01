Избирательная комиссия Сербии огласила итоговый результат парламентских выборов
Республиканская избирательная комиссия (РИК) Сербии опубликовала итоговые результаты парламентских выборов после обработки 100% голосов. Оппозиционный блок «Студенческий список» победил с 53,01%. Коалиция «Объединенная Сербия» бывшего президента страны Александара Вучича набрала 38,98% голосов. Остальные партии не смогли преодолеть трехпроцентный барьер и в Скупщину не пройдут.
Кроме двух основных блоков, в парламент нового созыва также пройдут представители национальных меньшинств. На них правила преодоления избирательного порога не распространяются.
Основной этап внеочередных парламентских выборов в Сербии закончился 25 октября, но на 53 избирательных участках голосование власти решили провести повторно. Как объясняли в избиркоме, на 31 участке установить результаты голосования не удалось, еще на 22 они были аннулированы. В РИК сообщали, что это не окажет сильного влияния на итоги выборов, но подведение окончательных итогов будет отложено. Повторное голосование состоялось 1 ноября.