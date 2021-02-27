На Большом Москворецком мосту в Москве проходит акция памяти Бориса Немцова, которая проводится ежегодно в день гибели политика, 27 февраля. В этом году столичные власти не согласовали традиционный марш, но разрешили провести возложение цветов. По оценке корреспондента “Ъ”, на акцию пришло несколько сотен человек, из них около 50 — журналисты.

В числе участников акции — писатель Виктор Шендерович, бывший премьер-министр Михаил Касьянов, член СПЧ Николай Сванидзе, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, политик Владимир Рыжков. Как передает корреспондент “Ъ”, по обеим сторонам моста, по пешеходной части, установлены металлические ограждения. У народного мемориала полиции нет, но на походе к мосту дежурит по два полицейских, примерно через каждые 200–300 м. Люди спокойно подходят к месту, возлагают цветы и уходят. Никто из участников акции ничего не скандирует и не приносит плакатов, люди иногда сигналят в проезжающих мимо автомобилях.

Ранее сегодня к месту гибели Бориса Немцова на мосту возложили цветы послы США, Великобритании и Латвии, мемориал также посетил посол ЕС.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года. Спустя два года исполнителей убийства — Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — приговорили к тюремному заключению на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Заказчиком убийства следствие считает бывшего офицера батальона «Север» внутренних войск МВД Руслана Мухудинова, он до сих пор в розыске.

Об акции в память Бориса Немцова читайте в материале “Ъ” «240 минут молчания».