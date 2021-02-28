Рабочая группа по Карабаху договорилась об инвентаризации договоров о перевозках

Рабочая группа на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении на Нагорному Карабаху обсудила реализацию договоренностей стороны в сферах транспорта и экономики, сказал вице-премьер России Алексей Оверчук. Он отметил, что стороны договорились провести инвентаризацию международных договоров в сфере перевозок. По словам господина Оверчука, следующее заседание трехсторонней рабочей группы пройдет 1 марта в видеоформате.

Вице-премьер отметил, что стороны отчеты экспертных подгрупп по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, а также по вопросам обеспечения перевозок. «Было рекомендовано компетентным органам сторон провести инвентаризацию международных договоров, заключенных в рамках СНГ, и международных договоров, заключенных с третьими странами, по вопросам осуществления вышеуказанных перевозок»,— передает «Интерфакс» слова господина Оверчука.

Заседание 1 марта будет четвертой встречей вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по вопросам Нагорного Карабаха. Отметим, что накануне Азербайджана обвинил Армению в том, что она разместила военных в Нагорном Карабахе в нарушение трехстороннего соглашения с Россией.

Встречи трехсторонней рабочей группы проходят на фоне конфликта между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и руководством Генштаба вооруженных сил страны. 25 февраля Генштаб потребовал отставки премьера в связи с тем, что первый замначальника ведомства Тиран Хачатрян был уволен после критики слов господина Пашиняна. В ответ премьер-министр обвинил Генштаб в попытке государственного переворота. 28 февраля, после отказа президента Армении Армена Саркисяна увольнять главу Генштаба, господин Пашинян повторно направил проект приказа об увольнении. Премьер Армении призвал своих сторонников на митинг 1 марта.

О ситуации в Армении — в материале “Ъ” «Никол Пашинян выходит сухим из войны».