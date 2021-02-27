«Этот мост обязательно когда-нибудь переименуют»

На Большом Москворецком мосту состоялась акция памяти политика Бориса Немцова, посвященная шестой годовщине со дня его убийства. Обычно в столице в этот день проходили многотысячные траурные марши, но в этом году они не состоялись из-за коронавирусных ограничений. Родственники и соратники Бориса Немцова решили провести в день его гибели «мемориальную акцию» с возложением цветов, а марш памяти запланировали на осень, в его день рождения. В акции участвовали десятки тысяч человек, полиция в происходящее не вмешивалась, а на мосту бок о бок работали волонтеры демократического движения «Солидарность», созданного Борисом Немцовым, и «Волонтеры Москвы», которых направила помочь мэрия.

Московская мэрия отвела для возложения цветов к месту убийства Бориса Немцова четыре часа — с 13.00 до 17.00. Но люди начали приходить на Большой Москворецкий мост с раннего утра. Уже к обеду вдоль парапета образовалась гора букетов. «Давай перекладывать, чтобы лавины не было»,— озабоченно переговаривались добровольцы.

«Здесь, наверное, столько же людей, сколько обычно на марш приходят»,— говорили в толпе уже у самого моста. Действительно, почтить память убитого политика пришли тысячи, но посчитать людей было сложно — их просили не останавливаться после возложения цветов, а проходить мост до самого конца. У парапетов стояли десятки портретов Бориса Немцова, горели свечи, а река из цветов растянулась на десятки метров вдоль моста.

В длинной очереди разговаривали о Борисе Немцове и, конечно, о политике.

— Немцов — это невосполнимая потеря,— рассуждала женщина в кругу друзей.— Он в должности вице-премьера немного успел сделать, разве что пробил закон о декларациях (в 1997 году Борис Ельцин подписал указ, согласно которому чиновники и их супруги стали обязаны декларировать свои доходы и имущество.— “Ъ”). Но тогда никто ничего не успел.

— Да, Борис Николаевич тогда, в 99-м, сделал роковой выбор. А ведь если бы он оставил преемником Немцова… — кивал мужчина в кепке.

— Молодежь, конечно, Немцова в то время плохо знала, ведь не было интернета, а по телевизору его много лет поливали грязью, и люди этому верили,— сокрушалась другая женщина.

— Заметьте, Немцов, Навальный — во всех смыслах высокие люди, и их легко бить, потому что они встают, и их видно,— предлагал кто-то свое объяснение событий политической жизни России.

Возложение цветов к месту убийства политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Напомним, Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года неподалеку от Кремля. Суд пришел к выводу, что непосредственным убийцей был сотрудник МВД Чечни Заур Дадаев, который работал в составе преступной группы из пяти человек. Все они в 2017 году были приговорены к разным срокам заключения. Заказчиком убийства следствие считает бывшего офицера батальона «Север» внутренних войск МВД Руслана Мухудинова, он до сих пор в розыске.

Входы и выходы на Красную площадь были перекрыты, попасть на мост из центра можно было только со стороны Варварки. Около двух часов дня из метро вышла молодая пара — фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова и осужденный по «Московскому делу» Константин Котов.

Люди все несли и несли цветы, и позади этой длинной серой вереницы сверкал на солнце собор Василия Блаженного. Мимо проезжали машины, забрызгивая прохожих талым снегом из-под колес, с крыш капала вода — радовала неожиданная оттепель.

— Для нас это именно Немцов мост, и для наших детей, и для внуков,— объясняла журналистам пришедшая с цветами москвичка.— И его рано или поздно обязательно так назовут. Ведь Немцов — он и сам такой мост, он пытался соединить Россию прошлого и будущего, так что этот мост принимает еще такой метафизический смысл.

Все время мемориальной акции бок о бок работали добровольцы основанного Борисом Немцовым движения «Солидарность» и «официальные» «Волонтеры Москвы», которых направила столичная администрация. Они ловко распределяли потоки людей и раздавали одноразовые медицинские маски. На самом мосту и вблизи него не было ни одного полицейского — с их работой вполне справлялись волонтеры, координируя очередь: «Уважаемые граждане, не создавайте толпу, позвольте пройти другим!»

— Здорово вместе работаем,— радовался волонтер «Солидарности».— Как хорошо, когда нет полиции, люди прекрасно справляются. Но как только она появляется, обычно происходит насилие.

Он стал рассказывать коллеге из «Волонтеров Москвы», что «народный мемориал» с цветами и фотографиями много раз громили под предлогом уборки: «Но даже в пандемию здесь всегда были люди, и хотя бы одна фотография и один букет на мосту — всегда-всегда оставались».

—А я далек от политики, не мое это,— признался «Волонтер Москвы» Антон.— Меня друг позвал помочь маски раздавать. Я не хочу, чтобы люди болели и умирали, вот и согласился.

Парень посмотрел на портрет Немцова и продолжил фразу: «И чтоб убивали людей — тоже не хочу…»

Кто-то разговаривал, кто-то молча клал цветы и шел дальше. Но вдруг толпа у мемориала загустела, а волонтеры стали активнее и громче просить пришедших не загораживать проход. Журналисты окружили седого мужчину в маске — к месту убийства пришел основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Он постоял около минуты перед портретом Бориса Немцова, после чего положил цветы.

— Григорий Алексеевич,— обратился к нему один из журналистов.— Как думаете, как бы Борис Немцов отнесся к вашей статье «Без путинизма и популизма» (в ней Григорий Явлинский раскритиковал Алексея Навального и обвинил в популизме.— “Ъ”)?

— Я думаю, поддержал бы.

— Вы не жалеете о своих словах?

— Нет,— ответил господин Явлинский и направился дальше по мосту. Отойдя в сторону, он заявил журналистам, что «политическая ответственность за убийство Немцова лежит на Владимире Путине». А на вопрос о том, как изменилась Россия после убийства Бориса Немцова, ответил: «Кардинально».

«Раньше страна так или иначе строила демократию и правовое государство, а сейчас строит диктатуру. Это большая разница,— объяснил господин Явлинский.— Этот мост обязательно когда-нибудь переименуют, здесь произошло громкое убийство видного государственного деятеля».

— А вы не боитесь просто так свободно ходить по улицам, — спросила корреспондент “Ъ” Григория Явлинского.

— Я принял такое решение еще 30 лет назад и после этого никогда не сомневался,— ответил он и добавил: — Ну и я ко всему, если что, готов.

После этих слов Григорий Явлинский удалился от камер и пошел по мосту дальше, оставив позади себя горы цветов и портреты Бориса Немцова. Волонтеры просили пришедших со стороны Красной площади людей проходить дальше. И это нескончаемое движение известных политиков и тысяч москвичей в одну сторону выглядело символичным — все они прошли путь по этому мосту намного дальше, чем Борис Немцов.

В течение дня на Москворецкий мост почтить память убитого политика приходили Дмитрий Гудков, Юлия Галямина, Юлия Навальная, Николай Сванидзе и многие другие политические и общественные деятели.

— Как у вас дела? — крикнул кто-то Дмитрию Гудкову, которого из-за высокого роста было видно издалека.

— Как у всей страны! — нашелся он и склонился с цветами у мемориала.

К мемориалу подошел политик, глава Красносельского района Москвы Илья Яшин. Он стоял у портрета Немцову в тонком сером пальто, ссутулившись на холодном ветру.

— Борис был моим другом и товарищем, для меня его гибель — это личная потеря,— сказал он. — Но феномен Немцова в том, что личной потерей его гибель считает очень много людей, которые не были с ним знакомы. И это говорит, что он был исторической фигурой.

Наверное, самым частым вопросом, который задавали пришедшим политикам, была просьба представить, как бы Борис Немцов отнесся к тому, что происходит сейчас в России.

— Если почитать его публикации, посмотреть его интервью, наверное, будет легко понять, что он сказал бы и как действовал.— отвечал господин Яшин.— Это был человек здравого смысла, прогресса. Заказчик его убийства не найден, и все знают почему. Когда стало понятно, что пути ведут в Грозный, в России не осталось следователя, который будет в этой политической ситуации эту историю копать.

Корреспондент “Ъ” спросил, не намерено ли агентство Bellingcat провести такое же расследование убийства Бориса Немцова, какое они провели в связи с покушением на Алексея Навального. Илья Яшин сообщил, что такое расследование этой компанией именно сейчас ведется, и, возможно, через какое-то время «мы об этом что-то узнаем».

По словам господина Яшина, мероприятие с возложением цветов — мемориальное и по закону согласований с властями не требует. Политик добавил, что мэру Сергею Собянину было направлено письмо с уведомлением об акции, и он «рад, что мэрия Москвы оказалась на позиции здравого смысла» и не стала препятствовать траурной церемонии.

Действительно, многие на мосту вслух благодарили московские власти, что «хотя бы этот день памяти не омрачило полицейское «винтилово»». Однако неприятный эксцесс все же случился — уже вечером неизвестный мужчина напал на волонтера «Солидарности» Наталью Гарсиа с перцовым баллончиком и скрылся. Девушка согнулась и жаловалась на боль в глазах, пока окружившие ее люди пытались промыть их водой.

Уже начинало темнеть, но люди с цветами продолжали идти к мосту со стороны Варварки, Никольской, ЦУМа. «Немцов мост» весь день был заполнен людьми, и это создавало символичной контраст с пустующей Красной площадью, перекрытой полицейскими ограждениями. На ней, как посреди пустыни, выпирали «Лобное место» и Мавзолей.

Мария Литвинова