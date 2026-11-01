Бизнес-джет упал на жилой квартал во Флориде
Бизнес-джет Learjet 60 с девятью людьми на борту рухнул в жилом квартале округа Палм-Бич в Южной Флориде. Об этом сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США. Пожарно-спасательная служба округа назвала произошедшее «инцидентом с большим количеством жертв», но точных информации о числе погибших в ведомстве не привели. Неизвестно, из-за чего упал самолет и кто был на борту.
Самолет стоимостью $2 млн вылетел из Международного аэропорта Остин-Бергстром в Техасе и направлялся на Багамы. В районе города Гринакрес (округ Палм-Бич) бизнес-джет совершил резкий разворот, после чего ушел в пике с высоты около 2,4 тыс. метров. При резком снижении самолет задел дерево, оборвал линии электропередач и разбился, передает The New York Post.
В момент катастрофы в районе происшествия была гроза, отмечает CNN. Пока неясно, произошло ли крушение из-за непогоды.
По словам губернатора Рона Десантиса, среди местных жителей жертв от крушения нет, однако падение привело к разлету обломков на значительной территории, были повреждены жилые дома. Около 600 местных жителей нуждаются во временном жилье, сообщил представитель администрации округа.