Бизнес-джет упал на жилой квартал во Флориде

Бизнес-джет Learjet 60 с девятью людьми на борту рухнул в жилом квартале округа Палм-Бич в Южной Флориде. Об этом сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США. Пожарно-спасательная служба округа назвала произошедшее «инцидентом с большим количеством жертв», но точных информации о числе погибших в ведомстве не привели. Неизвестно, из-за чего упал самолет и кто был на борту.