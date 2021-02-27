27 февраля, суббота
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В Москве акция памяти проходит на Большом Москворецком мосту, где был застрелен политик

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ   |  купить фото

Акции памяти Бориса Немцова

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Шесть лет назад 27 февраля в центре Москвы был убит политик Борис Немцов. В этом году столичные власти не согласовали традиционный марш, но разрешили провести возложение цветов. Кадры с памятных мероприятий в разных городах — в фотогалерее “Ъ”.


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