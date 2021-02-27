Акции памяти Бориса Немцова

Шесть лет назад 27 февраля в центре Москвы был убит политик Борис Немцов. В этом году столичные власти не согласовали традиционный марш, но разрешили провести возложение цветов. Кадры с памятных мероприятий в разных городах — в фотогалерее “Ъ”.