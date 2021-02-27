Союз биатлонистов России обратился в CAS из-за чрезмерных ограничений на ЧМ

Союз биатлонистов России обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с чрезмерными ограничениями со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) во время чемпионата мира в Словении, сообщает портал Inside the games.

Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон подтвердил, что организация была уведомлена об обращении в CAS. Он добавил, что считает обращение «политическим заявлением на национальном уровне» со стороны российских властей.

Санкции Всемирного антидопингового агентства ввели запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. Из-за этого российские биатлонисты выступали в статусе команды Союза биатлонистов России. Им разрешено было использовать только аббревиатуру организации — RBU (Russian Biathlon Union). Флаг организации был изображен монохромным, без использования цветов российского флага. Также биатлонистам, тренерам и специалистам российской сборной запретили публиковать изображения госсимволов в соцсетях во время чемпионата мира.

Чемпионат мира по биатлону сборная России завершила выступление в Поклюке с одной наградой. В мужской эстафете российские спортсмены завоевали бронзу.

Подробности — в материале “Ъ” «Российские биатлонисты закончили на своем месте».