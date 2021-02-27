Оргкомитет марша Немцова планирует провести шествие осенью

Оргкомитет марша Бориса Немцова планирует провести традиционное шествие в память о политике осенью. Как заявил один из организаторов марша, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, мероприятие может пройти 9 октября, в день рождения господина Немцова. Обычно марш проводится 27 февраля, в день убийства политика, но в этом году организаторы отказались от шествия в этот день.

О планах все-таки провести шествие господин Яшин рассказал журналистам во время возложения цветов к мемориалу Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. «Мы рассчитываем осенью (провести марш.— “Ъ”) — может быть, в день рождения Немцова, например, это будет суббота как раз. Если будут сняты ограничения (введенные из коронавируса.— “Ъ”), вполне вероятно, что уже в этом году, может, пройдет (марш.— “Ъ”)»,— заявил депутат.

Возложить цветы к мемориалу на месте гибели политика сегодня пришли более 3 тыс. человек. Напомним, Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года. Исполнителей убийства — Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — приговорили к срокам от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Первый марш памяти политика состоялся 1 марта 2015 года, на него вышли свыше 50 тыс. человек.

Об акции в память Бориса Немцова в этом году читайте в материале “Ъ” «240 минут молчания».