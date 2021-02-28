Регулятор США одобрил вакцину Johnson & Johnson

Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США одобрило применение вакцины от коронавируса компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson. Она стала третьей вакциной, одобренной США, наряду с разработками Moderna и Pfizer/BioNTech, и первой однокомпонентной вакциной, получившей одобрение в стране.

«FDA определила, что вакцина от COVID-19 Janssen соответствует критериям, установленным для получения экстренного разрешения»,— указано в сообщении регулятора по итогам пресс-конференции. Накануне эксперты консультативного комитета по вакцинам и биологическим продуктам единогласно рекомендовали выдать разрешение.

Президент США Джо Байден приветствовал одобрение вакцины от Johnson & Johnson, отметив при этом необходимость следовать правилам в связи с распространением новых штаммов коронавируса. «Хочу прояснить: битва еще не окончена. Хоть мы и празднуем сегодняшние новости, я взываю ко всем американцам: продолжайте мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Как я неоднократно говорил, ситуация может ухудшиться с распространением новых вариантов (вируса. — “Ъ”), и текущие улучшения могут обернуться вспять»,— передаются слова президента США на сайте Белого дома.

Однокомпонентная вакцина Johnson & Johnson, по результатам исследований FDA, показала эффективность в 66,1%. Разработчик препарата оценивал эффективность в 64% по итогам третьей фазы испытания — при эффективности 72% в США и 57% в ЮАР, где были выявлены новые мутации вируса.

О ситуации с коронавирусом в США — в материале “Ъ” «Америка в роли простой смертной».