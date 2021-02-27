Сонная вакцина

Антипрививочники встречаются везде. Но в Швеции и еще нескольких европейских странах у нежелающих вакцинироваться от COVID-19 есть серьезный аргумент. После кампании массовой вакцинации от гриппа H1N1 в 2009-2010 годах в этих странах резко выросло число больных редкой, но неизлечимой болезнью — нарколепсией.

Общеевропейский выбор

На фоне пандемии COVID-19 практически забылась первая пандемия XXI века. 11 июня 2009 года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чан объявила о начале пандемии гриппа H1N1 (свиного гриппа). К концу года были лицензированы вакцины от свиного гриппа, производимые 22 компаниями. Почти все эти вакцины были разрешены к применению для всего населения в возрасте старше одного года, включая беременных женщин. Некоторые из них регистрировались в ускоренном порядке.

Массовая вакцинация стартовала в сентябре 2009 года. В том же месяце Европейская комиссия по рекомендации Европейского агентства лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) утвердила для использования Pandemrix — адъювантную вакцину производства компании GlaxoSmithKline (GSK). Она содержала штамм гриппа A/California/7/2009 (H1N1), а также адъювант AS03, в состав которого входил токоферол (витамин Е), сквален и консервант тиомерсал (используемый и в других вакцинах). Вакцина производилась в Дрездене (Германия).

В 19 странах Евросоюза и Европейской экономической зоны ею в общей сложности было вакцинировано около 31 млн человек. Активнее всего вакцинация шла в Ирландии, Норвегии, Швеции и Финляндии. В частности, в этих странах большое количество прививок было сделано школьникам.

Официальное объявление ВОЗ об окончании пандемии прозвучало 10 августа 2010 года. Несколько дней спустя последовало объявление Государственного фармацевтического управления Швеции, менее победное.

Швеция

В 2009 году Андерс Тегнелль, возглавлявший в 2009–2010 годах отдел контроля за инфекционными заболеваниями в Шведском национальном совете по здравоохранению и социальному обеспечению, в недавнем интервью газете Svenska Dagbladet заявил: «Было бы в высшей степени неэтично не проводить вакцинацию, так как сотням шведов грозила смерть… Очень сложно сравнивать 400 детей с нарколепсией и примерно 100 смертей» Фото: Pontus Lundahl / TT News Agency via REUTERS

Швеция начала массовую вакцинацию одной из первых. Вакцинация была бесплатной. Прививку сделали более 60% жителей страны — самый высокий показатель в мире. В отдельных возрастных группах процент вакцинированных был еще выше.

Летом 2010-го Государственное фармацевтическое управление Швеции получило от шестерых врачей сообщения о возможной побочной реакции при использовании вакцины Pandemrix. Речь шла о том, что у некоторых подростков в возрасте 12–16 лет через один-два месяца после вакцинации появились признаки нарколепсии. 16 августа управление опубликовало пресс-релиз, в котором сообщалось о начале расследования этой ситуации.

К 27 января 2011 года появились сообщения о 61 новом случае нарколепсии в Швеции, причем в 53 из них больные были младше 20 лет.

30 июня 2011 года Государственное фармацевтическое управление опубликовало результаты своего расследования. Среди невакцинированных детей и подростков распространенность нарколепсии составляла 0,64 случая на 100 тыс. человеко-лет. Среди вакцинированных — 4,2 на 100 тыс. человеко-лет. Связанный с вакциной риск развития болезни оценивался как 1:27 800, то есть один случай на 27 800 вакцинаций (с доверительным интервалом от 1:40 000 до 1:21 300).

Что такое нарколепсия Читать далее

Одним из экспертов, принимавших решение о массовой вакцинации от свиного гриппа, был Андерс Тегнелль, занимающий сейчас пост главного эпидемиолога Швеции — автор шведской модели борьбы с COVID-19. В недавнем интервью AFP он заявил: «Конечно, решение было бы совсем другим, знай мы о побочных эффектах. Но они были абсолютно неизвестны, они оказались сюрпризом для всех. Много лет существовал международный консенсус: считалось, что лучшее, что можно сделать во время пандемии,— вакцинация, это единственное долгосрочное решение».

Финляндия

Эмили Оллсон из Швеции, заболевшая нарколепсией после прививки, в интервью шведскому телевидению сказала, что постоянная усталость и сонливость днем мешают ей жить гораздо меньше, чем ночные кошмары Фото: Ints Kalnins / Reuters

На тревожные сообщения из Швеции оперативно отреагировала соседняя Финляндия. Тем более что финские врачи также отмечали участившиеся случаи заболевания нарколепсией. 24 августа 2010 года Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL) рекомендовал приостановить вакцинацию до оценки ее возможной связи с нарколепсией.

27 августа Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало расследование возможной связи вакцинации с ростом случаев нарколепсии.

Подключилась и ВОЗ. Глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин (ГККБВ) начал мониторить ситуацию.

1 февраля 2011 года THL опубликовал заявление, указывающее на повышенный риск нарколепсии, наблюдаемой среди детей и подростков после прививки вакциной Pandemrix.

По ситуации на 10 февраля 2011 года в Финляндии было зарегистрировано 62 случая нарколепсии, последовавших за прививкой, в том числе 59 у детей и подростков.

В марте 2012-го в журнале Plos One были опубликованы результаты исследования, профинансированного THL и Министерством социального обеспечения и здравоохранения Финляндии.

Авторы работы изучили истории болезни всех детей, живущих в Финляндии и родившихся между 1 января 1991 года и 31 декабря 2005 года. 75% из них получили вакцину Pandemrix.

Распространенность нарколепсии среди невакцинированных представителей данной возрастной группы составила 0,7 на 100 тыс. человеко-лет, среди вакцинированных — 9 на 100 тыс. человеко-лет. Связанный с вакциной риск развития болезни оценивался в 1:16 000.

Великобритания

Хло Глессон из округа Файф в Шотландии после вакцинации от свиного гриппа стала засыпать днем по 25–30 раз Фото: facebook.com/ChloeLGlasson

После публикации исследований, проведенных в Финляндии и Швеции, возникло предположение, что связь между вакцинированием и болезнью может объясняться каким-то еще не выявленным фактором, например генетическим или экологическим. Но эта теория была опровергнута.

Коллектив британских ученых под руководством эпидемиолога Элизабет Миллер из Агентства по охране здоровья (Health Protection Agency, HPA) опубликовал в феврале 2013 года в The British Medical Journal результаты исследования, посвященного риску возникновения нарколепсии у детей и подростков, вакцинированных Pandemrix.

К марту 2010-го в Англии около 37% детей и подростков в возрасте от 2 до 15 лет получили вакцину Pandemrix.

Исследование показало, что по сравнению с невакцинированными детьми и подростками у вакцинированных риск заболеть был выше в 14,4 раза. Шансы заболеть для привитых английских детей и подростков составляли примерно 1 на 52 000–57 500.

Авторы исследования высказали предположение, что данный эффект будет сильнее выражен в Ирландии, где процент вакцинированных был выше, чем в Великобритании.

Исследования, проведенные во Франции, Ирландии и Норвегии также указывали на возможную связь между вакцинированием и ростом числа случаев нарколепсии.

18 декабря 2013 года в журнале Science Translational Medicine была опубликована статья международного коллектива ученых во главе с иммунологом Элизабет Меллинз и специалистом по нарколепсии Эммануэлем Миньо из Медицинской школы Стэнфордского университета. В ней утверждалось, что поверхностный белок вируса гриппа, входящий в состав вакцин, может вызывать у больных нарколепсией иммунный ответ Т-клеток, которые распознают нейротрансмиттер гипокретин. Гипокретин отвечает за состояние бодрствования. У больных нарколепсией уровень гипокретина в организме обычно ниже нормы.

Однако в июле 2014 года исследование было отозвано его авторами, так как они не смогли воспроизвести результаты, на которых основывался их главный вывод — что иммунный ответ больных нарколепсией на гипокретин сильнее, чем у людей, не страдающих этим заболеванием.

Отсутствие спроса

Компания GlaxoSmithKline узнала о возможной связи между использованием производимой ею вакцины Pandemrix и нарколепсией из пресс-релиза Государственного фармацевтического управления Швеции и шведских газет, после чего в сентябре 2010 года начала собственное расследование. В настоящее время компания считает доказанным, что такой связи нет Фото: Matthew Childs / Reuters

По ситуации на 27 января 2011 года в базе данных EudraVigilance, содержащей сведения о нежелательных реакциях на разрешенные в ЕС медицинские препараты, было 162 сообщения о случаях нарколепсии, связанных с вакциной Pandemrix: 55 из Финляндии, 20 из Франции, 8 из Германии, 2 из Ирландии, 1 из Нидерландов, 10 из Норвегии, 1 из Португалии, 61 из Швеции и 4 из Швейцарии.

В июле 2011-го компания GlaxoSmithKline (производитель Pandemrix) заявила, что получила сообщения о 335 случаях нарколепсии и будет сотрудничать с органами здравоохранения в интересах пациентов. В том же месяце Европейское агентство лекарственных средств объявило, что дети и подростки должны получать вакцину Pandemrix только в том случае, если недоступны другие вакцины. Осенью 2011-го все запасы вакцины были уничтожены.

К январю 2015 года число случаев нарколепсии, зарегистрированных в базе данных EudraVigilance, достигло 1379.

В августе 2015-го истек срок лицензии на вакцину Pandemrix, и компания GSK Biologicals не стала подавать заявку на ее продление в связи с отсутствием спроса.

Компенсация за сон

После длившегося три года судебного процесса семья Хедфилд получила право на компенсацию в размере £120 тыс. за потерю Джошем Хедфилдом трудоспособности из-за нарколепсии, развившейся после прививки от свиного гриппа Фото: facebook.com/caroline.hadfield

В 2014 году больные нарколепсией жители Финляндии, чья болезнь возникла после вакцинирования, начали получать денежную компенсацию. Власти страны приняли решение о направлении на эти цели около €100 млн: €30 млн из средств системы обязательного медицинского страхования и €70 млн из госбюджета. Первые выплаты составили чуть более €10 тыс. на человека, но пострадавшие получали выплаты неоднократно. Полный размер выплат зависел от тяжести болезни и возраста получателя компенсации.

Из 702 жителей Швеции, обратившихся за компенсацией в связи с нарколепсией, которая могла быть вызвана прививкой, 440 человек ее получили. В общей сложности им было выплачено около 100 млн шведских крон ($11,6 млн).

По оценке негосударственной организации Narcolepsy UK, в Великобритании число жертв вакцины может достигать 120.

Вопрос о выплате компенсаций заболевшим нарколепсией после прививки от свиного гриппа неоднократно поднимался в британском Парламенте. В 2014 году в Бирмингеме прошла конференция, посвященная вакцине Pandemrix, на которой присутствовали семьи детей, заболевших нарколепсией, а также медицинские работники.

В феврале 2016-го британским семьям пострадавших от прививки удалось одержать первую победу. Завершился длившийся три года судебный процесс, по итогам которого семья 12-летнего Джоша Хедфилда получила компенсацию в размере £120 тыс. за нарколепсию, спровоцированную вакциной от свиного гриппа. Джош получил прививку Pandemrix в январе 2010-го. Он не может самостоятельно принять душ или без сопровождения ездить в автобусе, несколько раз в день засыпает на школьных уроках. У мальчика только один друг — ему сложно общаться с другими детьми. Из-за потери мышечного тонуса он много времени проводит в постели, что привело к ожирению.

Представители государства пытались доказать в суде, что болезнь мальчика недостаточно серьезна для получения права на компенсацию. Министерство труда и пенсий Великобритании выплачивает фиксированную сумму £120 тыс. тем, кто получил тяжелую инвалидность в результате вакцинации. Для получения компенсации необходима потеря трудоспособности не менее чем на 60%, что примерно соответствует потере одной руки. Британские власти, даже признав существование связи между вакцинацией от свиного гриппа и нарколепсией, не хотели признавать, что у больных нарколепсией потеря трудоспособности настолько велика, что они имеют право на компенсацию. Адвокатам, представлявшим интересы Джоша Хедфилда, удалось доказать снижение трудоспособности на 72%.

История Кэти Клак Читать далее

По ситуации на декабрь 2020 года в Великобритании компенсацию в размере £120 тыс. получили всего шесть семей. Более 100 семей еще ждут своей очереди на ее получение. В том числе семья Кэти Клак, не сумевшей жить с нарколепсией.

Вслед за Великобританией первые компенсации удалось добиться больным нарколепсией в Ирландии.

Ифа Беннетт из города Нейс в графстве Килдэр была вакцинирована в декабре 2009 года. Ей тогда было 16 лет, она была энергичным спортивным подростком. Вскоре ее жизнь сильно изменилась. Первый раз она заметила это во время поездки в Дублин. На нее навалилась такая усталость, что она не смогла дойти от центрального автовокзала до моста Полпенни (примерно 900 м). Возвращение домой заняло на несколько часов дольше обычного. На Рождество ей было сложно дойти до праздничного стола от своей комнаты. Вскоре Ифа стала почти весь день проводить в постели.

Родители Ифы Беннетт считают, что на них лежит часть ответственности за болезнь дочери, так как они дали согласие на ее вакцинацию Фото: instagram.com/aoife_ni_b

В марте 2011 года Мэри Беннетт, мать Ифы, наткнулась в газете на статью, в которой описывались те же симптомы, что и у ее дочери. После обследования врач поставил диагноз — нарколепсия.Ифа Беннетт стала первой жертвой нарколепсии в Ирландии, выигравшей суд и получившей компенсацию. Она судилась с Министерством здравоохранения, руководителем службы здравоохранения (HSE), управлением по регулированию медицинских препаратов (HPRA) и компанией GlaxoSmithKline Biologicals.

Судебные слушания прошли в октябре—ноябре 2019 года. Они длились 21 день. Ответчики свою вину не признали, но Ифе Беннетт была выплачена компенсация, размер которой не оглашался. Также ответчики должны оплатить ее судебные издержки. Представлявшая интересы Беннетт юридическая фирма Michael Boylan Litigation Law Firm оценила свои расходы в €6 млн.

После суда в интервью популярному ирландскому телеведущему Шону О`Рурку Ифа рассказала, как изменилась ее жизнь: «При малейшем переживании у меня теряется контроль за мускулами, закатываются глаза, опускаются руки, подгибаются колени, иногда я могу упасть на пол». Ей необходимо постоянно принимать таблетки, благодаря которым ночью ей удается спать около пяти часов. Если она просыпается раньше времени, то не может больше заснуть, у нее возникают галлюцинации. Она получает педагогическое образование, но понимает, что не сможет работать учительницей на полную ставку. Медикаменты, которые Ифа принимает, полностью несовместимы с алкоголем. С людьми она общается преимущественно днем, поздние развлечения позволяет себе три-четыре раза в год.

Бенджамину Блэкуэллу сделали прививку 22 февраля 2010 года, когда ему было пять лет. Вскоре после этого он стал жаловаться на головные боли и писк в ушах. Родители заметили изменения в его поведении — резкие перепады настроения и сонливость. Он мог заснуть в любое время в самом неподходящем месте. В 2012-м у него была диагностирована нарколепсия и связанная с ней катаплексия. В дневное время Бенджамин спит три раза (в том числе один раз в школе, на матрасе в комнате для молитв). Он не в состоянии заниматься спортом, испытывает постоянную усталость.

Несмотря на случившееся с Бенджамином Блэкуэллом, его родители в интервью ирландскому телеканалу RTE заявили, что они являются сторонниками вакцинации и считают вакцинирование детей очень важным Фото: twitter.com/NatalieBlackwel

Семья Блэкуэлл судилась с теми же ответчиками, что и Ифа Беннетт. 4 ноября 2020 года было объявлено решение суда, схожее с решением по делу Беннетт. Ответчики, не признав вину, согласились выплатить компенсацию. Ее размер не оглашался, но, по словам одного из адвокатов семьи Блэкуэлл, он составил половину суммы, которую требовали истцы. Кроме того, Бенджамину Блэкуэллу будут компенсированы расходы на получение высшего образования и оплачена максимально расширенная медицинская страховка.

1 мая 2014 года в журнале Eurosurveillance было опубликовано проведенное в Ирландии исследование о возможной связи вакцины Pandemrix с нарколепсией. Оно подтвердило наблюдения шведских, финских и британских исследователей. Среди детей и подростков, получивших вакцину, распространенность нарколепсии составляла 5,7 на 100 тыс. человеко-лет. Среди невакцинированных — 0,4 на 100 тыс. человеко-лет. Таким образом, в случае с вакциной риск заболеть нарколепсией возрастал в 13,9 раза.

Всего в Ирландии пытаются добиться компенсации через суд более 100 больных нарколепсией, связывающих свое состояние с вакциной Pandemrix.

Никто не виноват

28 марта 2020 года агентство Reuters опубликовало эксклюзивное сообщение компании GlaxoSmithKline. Пресс-служба компании заявила, что «наука ушла вперед» и больше не связывает вспышку нарколепсии с использованием вакцины Pandemrix. По утверждению компании, нарколепсию вызывала не вакцина, а вирус свиного гриппа.

Компания заявила о планах масштабного производства адъюванта AS03, который использовался в этой вакцине, для вакцин от COVID-19. Адъювант может быть использован как минимум в семи различных вакцинах-кандидатах от нового коронавируса.

Он, в частности, входит в состав вакцины, совместно разрабатываемой GSK и Sanofi. Cогласно заключенным этими компаниями договоренностям, 60 млн доз вакцины должно быть поставлено в Великобританию, 100 млн доз — в США и 300 млн доз в страны Евросоюза.

В декабре 2020 года компании объявили о задержке в разработке своей вакцины и необходимости дополнительных исследований и испытаний в связи со слабым иммунным ответом у пожилых людей. В феврале 2021-го GSK и Sanofi приступили к новым клиническим испытаниям. В случае положительного результата финальный этап клинических испытаний намечен на второй квартал 2021 года.

Прививка от прививки

В Швеции, наиболее пострадавшей от вспышки нарколепсии, новая кампания массовой вакцинации вызывает у некоторых людей ощущение дежавю. 26% шведов не будут вакцинироваться от COVID-19, еще 28% пока не приняли решения на этот счет. Таковы данные опубликованного в ноябре 2020 года опроса общественного мнения, проведенного компанией Novus Group International.

В Финляндии, согласно опросу, опубликованному THL в декабре 2020 года, число противников вакцинации от нового коронавируса меньше, чем в Швеции. 20% опрошенных не собираются вакцинироваться, 16% еще не сделали выбор.

В Ирландии и Великобритании число противников вакцинации от COVID-19 намного ниже. Опрос, опубликованный в январе 2021-го компанией Ipsos MRBI по заказу Ирландской фармацевтической ассоциации здравоохранения (Irish Pharmaceutical Healthcare Association, IPHA), показал, что только 7% ирландцев не хотят делать прививку, а 18% не приняли решения на этот счет. Великобритания же вообще впереди всей планеты по числу желающих привиться. Это показал последний опрос Ipsos MRBI, проведенный в сотрудничестве с Всемирным экономическим форумом и охвативший 15 стран мира. Его результаты были опубликованы 9 февраля 2021 года. 89% опрошенных британцев выразили полное или частичное согласие с утверждением «Если мне будет доступна вакцина от COVID-19, я сделаю прививку». Абсолютных противников прививки оказалось 5% от числа опрошенных, неуверенных — 6%.

Алексей Алексеев