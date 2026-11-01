Антонелли стал самым молодым чемпионом в истории «Формулы-1»

«Я невероятно благодарен за этот момент, он останется со мной навсегда. У меня просто нет слов, я пытаюсь осознать произошедшее. Это был невероятный сезон, а разделить этот подиум с Максом и Льюисом — просто фантастика»,— сказал Антонелли.