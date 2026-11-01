Антонелли стал самым молодым чемпионом в истории «Формулы-1»
Итальянский гонщик Mercedes Кими Антонелли досрочно стал чемпионом мира «Формулы-1» по итогам Гран-при Мехико. В свои 20 лет он стал самым молодым обладателем трофея в истории, а также первым победителем личного зачета из Италии со времен триумфа Альберто Аскари в 1953 году.
На высокогорном автодроме Антонелли финишировал третьим на 19-м этапе чемпионата, но этого хватило, чтобы сделать его отрыв в общем зачете, составляющим 119 очков, недосягаемым. Победу в Гран-при одержал Макс Ферстаппен из Red Bull, а обладатель поул-позиции Льюис Хэмилтон на Ferrari пришел к финишу вторым с минимальным отставанием.
«Я невероятно благодарен за этот момент, он останется со мной навсегда. У меня просто нет слов, я пытаюсь осознать произошедшее. Это был невероятный сезон, а разделить этот подиум с Максом и Льюисом — просто фантастика»,— сказал Антонелли.
Заезд сопровождался двумя выездами автомобиля безопасности и чередой аварий. За 25 кругов до финиша после аварии с участием Валттери Боттаса из команды Cadillac гонку пришлось приостановить — пауза длилась 33 минуты.
Ближайший преследователь Антонелли в борьбе за титул, его напарник по Mercedes Джордж Расселл, потерял все шансы на победу из-за провального старта. Отыграть отставание британцу помешали технические проблемы с силовой установкой, из-за которых он откатился со второго места на пятое. Для сохранения шансов на титул Расселлу нужна была только победа.